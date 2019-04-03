Здравствуйте. Меня зовутДарья Шаткина. Я заинтересована в этой работе, поскольку уже около года

занимаюсь наполнением сайтов и созданием одностраничных сайтов. За это время

освоила основы работы с Adobe Photoshop, ExceL,текстовый редактор. В течение года писаластатьи, делала таблицы, создавала одностраничные сайты и другие мелкие задачи.

Если вас заинтересуют мои навыки, готова сразу же приступить к работе. Связаться

со мной можно в телефонном режиме (+79603203090) или с помощью электронной

почты ([email protected])