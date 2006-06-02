о себе

Опыт работы 8 лет 5 месяцев

Июль 2023 — по настоящее время1 год 8 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / аутсорс / фриланс

Frontend-разработчик

- Разработка и поддержка онлайн маркетплейса martlive.com (vue 2, nuxt 2)

- Разработка и поддержка интернет-магазина www.looknet.com на Nuxt.

- Полная настройка SEO и оптимизация под PageSpeed Insights (www.looknet.com)

- Разработка и поддержка маркетинговой платформы www.ezfunnels.com.

- Доработка конструктора сайта на компонентах Vue

- Разработка MVP приложения на Vue 3 (Криптовалютный инвестиционный фонд)

- Используемые технологии: Vue 2/3, Nuxt 2, TypeScript, SPA, SSR

Ноябрь 2021 — Июль 20231 год 9 месяцев

Suworld.ru

Москва, suworld.ru

Розничная торговля... Показать еще

Frontend-разработчик (удаленно)

- Полный редизайн рабочего проекта и адаптация старой кодовой базы под новую верстку

- Верстка страниц сайта в соответствии с дизайном(Figma)

- Разработка нового функционала и внесение правок в существующие компоненты

- Разработка собственного UI KIt для проекта

- Работа по методике SCRUM, ежедневные онлайн митинги, трекинг времени и т.д.

- Используемые технологии: Vue 2, Quasar, TypeScript, SSR

Декабрь 2019 — Сентябрь 20211 год 10 месяцев

Askartec

Бишкек

Frontend-разработчик

- Участие в разработке банковского ПО

- Обсуждение архитектурных решений и прототипирование приложения на ранних этапах разработки

- Разработка PWA приложения на основе Quasar framework

- Разработка моб. версии приложения на Apache Cordova

- Используемые технологии: JS, Vue 2, Quasar framework, Cordova

Апрель 2018 — Декабрь 20191 год 9 месяцев

Центр Разработки Мультимедийных Материалов

Москва, www.crmm.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Frontend-разработчик

- Разработка и поддержка проектов связанных с онлайн обучением

- Активное участие в обсуждении и проектировании программной части онлайн курсов

- Разработка новых курсов с поддержкой Tincan API

- Работа по методологии SCRUM

- Используемые технологии: Vue 2

Сентябрь 2016 — Март 20181 год 7 месяцев

Neon-mobile

www.neon-mobile.com

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Младший Frontend-разработчик

- Участие в разработке дешборда на Angular 4

- Используемые технологии: TypeScript, Angular 4, HTML, CSS, SASS

Навыки

HTML5 CSS Git JavaScript TypeScript Sass Figma Vuex Quasar framework Vuetify Pug

Apollo GraphQL Pinia Element plus ui OAuth JWT БЭМ REST API Nuxt VueJS Vue 3

Composition API Vue.js Vue gRPC PWASSR JS Tailwind CSS