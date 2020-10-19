daszabarsukowa

Делаю продающие сайты, создаю понятный и интересный дизайн

Всем привет!

Меня зовут Дарья, я сайтолог/веб-дизайнер на Тильде.

Занимаюсь я этим делом уже полгода, и за спиной у меня уже около 10 довольных клиентов, которые повысили свои продажи в несколько раз, и построили на этом свой заработок.

Кроме продающих сайтов я также уметь правильно настраивать SEO-оптимизацию для вашего сайта, чтобы он эффективно показывался на первых страницах в поиске. Подключаю домены и делаю рассылки.

Что отличает меня от других дизайнеров?

Я не просто работаю на результат - я всегда готова сделать правки бесплатно, если вам что-то в конце не понравится, или просто что-то будет не так.

Доступна 24/7 - вы всегда сможете обсудить ваш проект и получить ответ в течение 15-30 минут.

Работаю по очень доступным ценам - от 5000 рублей за лендинг, где вторую часть оплаты вы производите только после того, как получите сайт в свои руки.

Если вам нужно было на сайт "на вчера", я смогу его сделать за 1-3 дня.

По ссылке вы сможете просмотреть мое портфолио и отзывы клиентов, и решить.

https://drive.google.com/file/d/1G3tr2muR0ZziUocip7nVVTvkabkL7WGg/view?usp=sharing