daszabarsukowa

Всем привет!
Меня зовут Дарья, я сайтолог/веб-дизайнер на Тильде.
Занимаюсь я этим делом уже полгода, и за спиной у меня уже около 10 довольных клиентов, которые повысили свои продажи в несколько раз, и построили на этом свой заработок.
Кроме продающих сайтов я также уметь правильно настраивать SEO-оптимизацию для вашего сайта, чтобы он эффективно показывался на первых страницах в поиске. Подключаю домены и делаю рассылки.
Что отличает меня от других дизайнеров?
Я не просто работаю на результат - я всегда готова сделать правки бесплатно, если вам что-то в конце не понравится, или просто что-то будет не так.
Доступна 24/7 - вы всегда сможете обсудить ваш проект и получить ответ в течение 15-30 минут.
Работаю по очень доступным ценам - от 5000 рублей за лендинг, где вторую часть оплаты вы производите только после того, как получите сайт в свои руки.
Если вам нужно было на сайт "на вчера", я смогу его сделать за 1-3 дня.
По ссылке вы сможете просмотреть мое портфолио и отзывы клиентов, и решить.
https://drive.google.com/file/d/1G3tr2muR0ZziUocip7nVVTvkabkL7WGg/view?usp=sharing