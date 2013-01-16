datacoldev

Нужно сделать парсер на C#, который позволяет парсить более 1000 результатов по запросу из Google. Знаю, что это можно сделать используя операторы Google. Принцип такой: допустим запрос окна - чтобы получить 2000 результатов, ...
Разработчики Datacol предлагают вам услуги написания парсеров и веб роботов под ваши нужды. У нас есть большое количество наработок для создания подобных решений. Кроме того, большинство задач парсинга можно реализовать с помощью нашего универсального парсера Datacol.
В качестве лучших примеров нашей работы, можем привести в первую очередь парсер Datacol, а также парсер объявлений – Datacol Объявления. Кроме того, арсенал наших наработок включает следующие решения:
• Парсер интернет магазина;
• Парсер контента;
• Парсер Wordstat;
• Парсер Adwords;
• Парсер Яндекс (а также парсер любых поисковиков);
• Парсер Яндекс Маркета;
• Парсер картинок;
• Парсер торрентов;
• Парсер объявлений;
• Парсер форумов на любых движках;
• Парсер погоды;
• Парсер Youtube;
• Парсер Видео;
• Парсер подсказок;
• Парсер новостей;
• Парсер музыки;
• Парсер контента по списку URL;
• Публикаторы в WordPress, DLE, Blogspot, Livejournal, CSV (в том числе для интернет магазинов, таких как Webasyst и т.д.), Excel, MySQL, MSSQL;
• Прикрутка к парсеру взаимодействия с сервисами синонимайзинга и автоперевода;
• Парсер Google, Yandex, Yahoo, Bing;
• Парсер SEO параметров сайтов с различных сервисов для их проверки;
• Парсер email;
• Парсер контента по ключевикам;
• Парсер Vkontakte;
• Парсер Amazon;
• Парсер Ebay;
• Парсер ArticlesBase;
• Парсер внешних и/или внутренних ссылок с сайта;
• Проверка возраста сайта;
• Парсер сайтов с экспортом в WordPress;
• Чекер индексации сайтов;
• Парсер сайтов о работе;
• Парсер вакансий;
• Парсер прокси адресов;
• Парсер, позволяющий проверять позицию сайта по определенным запросам в поисковике;
• Парсер музыки и других всевозможных файлов;
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