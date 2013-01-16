datacoldev

Datacol Услуги написания парсеров и веб роботов под ваши нужды.

Разработчики Datacol предлагают вам услуги написания парсеров и веб роботов под ваши нужды. У нас есть большое количество наработок для создания подобных решений. Кроме того, большинство задач парсинга можно реализовать с помощью нашего универсального парсера Datacol.

В качестве лучших примеров нашей работы, можем привести в первую очередь парсер Datacol, а также парсер объявлений – Datacol Объявления. Кроме того, арсенал наших наработок включает следующие решения:

• Парсер интернет магазина;

• Парсер контента;

• Парсер Wordstat;

• Парсер Adwords;

• Парсер Яндекс (а также парсер любых поисковиков);

• Парсер Яндекс Маркета;

• Парсер картинок;

• Парсер торрентов;

• Парсер объявлений;

• Парсер форумов на любых движках;

• Парсер погоды;

• Парсер Youtube;

• Парсер Видео;

• Парсер подсказок;

• Парсер новостей;

• Парсер музыки;

• Парсер контента по списку URL;

• Публикаторы в WordPress, DLE, Blogspot, Livejournal, CSV (в том числе для интернет магазинов, таких как Webasyst и т.д.), Excel, MySQL, MSSQL;

• Прикрутка к парсеру взаимодействия с сервисами синонимайзинга и автоперевода;

• Парсер Google, Yandex, Yahoo, Bing;

• Парсер SEO параметров сайтов с различных сервисов для их проверки;

• Парсер email;

• Парсер контента по ключевикам;

• Парсер Vkontakte;

• Парсер Amazon;

• Парсер Ebay;

• Парсер ArticlesBase;

• Парсер внешних и/или внутренних ссылок с сайта;

• Проверка возраста сайта;

• Парсер сайтов с экспортом в WordPress;

• Чекер индексации сайтов;

• Парсер сайтов о работе;

• Парсер вакансий;

• Парсер прокси адресов;

• Парсер, позволяющий проверять позицию сайта по определенным запросам в поисковике;

• Парсер музыки и других всевозможных файлов;