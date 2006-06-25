имеется значительный опыт в

- консультации при построении и настройке информационных систем масштаба малого и среднего предприятия (до 200 машин) для платформ Windows, SCO Unix, FreeBSD и типового оборудования

- разработке систем с использованием СУБД (Oracle 7-9, MS SQL 6-2k, MySQL 3-5, Unify 2k, MS Access) для платформ Windows, Web, SCO Unix Openserver 5 по направлениям документооборот, сбор статистической информации, call-центер

- организация полного цикла разработки продукта (подбор комманды, распределение и мониторинг работ, проведение презентаций, маркетинговая подговка программного продукта, организация работы службы поддержки)

- написание и продвижении технических и научно-исследовательских статей