Необходимо сделать шаблон сайта для вордпресс аналогичный сайту http://su0.ru/X54u Шаблон должен быть адаптивный
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать аналог такого сайта Предлагайте ваши цены и срокиВеб-программирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвинуть сайт в поисковых системах яндекс и гугл, тематика кровля, регион "Брянская область". Необходимо чтобы запрос кровля брянск была в выдаче в первой пятёрке, остальные запросы "кровля, ондулин, металлочерепица, профлист, сайдинг,водосток,фасады, гибкая кровля,доборные элементы" ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Нужно сделать небольшой сайт витрину, фотогаллерея и пара страничек. Пример http://зарница1918.рф В принципе нужно тоже самое. Бюджет до 2 т.р.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт каталог материалов, с описаниями, (уникальные) для дальнейшего продвижения в поисковиках, дизайн обязательно адаптивный, движок в принципе можно любой. Срок 2-3 недели. Пишите, покажу образец сайта, как мне нужен. Предлагайте свои сроки, цены.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно сделать одностраничный сайт по существующему макету. Есть сайт пример, грубо говоря, нужно сделать копию, но с другим дизайном. Должны работать несколько слайд-шоу, отправка заявки на e-mail (всплывающее окно), с обязательной проверкой на валидность номера ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен одностраничник, по продаже ягод годжи. Обязательно интеграция кнопки "заказать" в CRM мой склад. Страница должна побуждать к покупке товара. Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад