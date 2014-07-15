datchnick

Сергей datchnick

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт и оцифровать каталог из формата pdf

    Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть сайт на джумле, необходимо доработать кое-что: 1). Указать в "шапке" адрес и эл. почту, так же, чтобы при нажатии на телефон, появилось всплывающее окошко "запрос обратного звонка" 2). Так как шапка слишком ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывести сайт в первую пятёрку яндекса по региону

    Необходимо продвинуть сайт в поисковых системах яндекс и гугл, тематика кровля, регион "Брянская область". Необходимо чтобы запрос кровля брянск была в выдаче в первой пятёрке, остальные запросы "кровля, ондулин, металлочерепица, профлист, сайдинг,водосток,фасады, гибкая кровля,доборные элементы" ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен сайт "под ключ" по кровле

    Сайт каталог материалов, с описаниями, (уникальные) для дальнейшего продвижения в поисковиках, дизайн обязательно адаптивный, движок в принципе можно любой. Срок 2-3 недели. Пишите, покажу образец сайта, как мне нужен. Предлагайте свои сроки, цены.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать одностраничник по имеющемуся макету

    $50

    Нужно сделать одностраничный сайт по существующему макету. Есть сайт пример, грубо говоря, нужно сделать копию, но с другим дизайном. Должны работать несколько слайд-шоу, отправка заявки на e-mail (всплывающее окно), с обязательной проверкой на валидность номера ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Вывести сайт в первую пятёрку яндекса по региону
Хороший заказчик, советую
Ещё работаем)
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
2 балла
10 лет назад
Нужен сайт "под ключ" по кровле
Оценка стоимости проекта была озвучена без конкретного техзадания. Заказчик предоставил только ссылку на сторонний сайт, мы должны были сделать копию сайта по структуре, а также написать уникальные тексты в таком же объеме (приблизительно 60-ть текстов). Работа была выполнена в срок: разработан сайт, наполнен уникальными текстами (от 95% уникальности по ресурсу content-watch.ru). После чего заказчик сказал что тексты он будет проверять в Advego Plagiatus, так как считает его единственной объективной программой. Не буду сейчас расписывать, что значить уникальность от 95% по Advego Plagiatus, так как думаю каждый на этом ресурсе с ней сталкивался. Учитывая ещё тот факт, что тексты на тему "Кровля домов", где более 60% текста это тематические термины и характеристики. На что я ответила, что работаем не первый год, все заказчики проверяют тексты на онлайн-ресурсах, а также объяснила принцип работы программы Advego Plagiatus. Также написала, что только стоимость 60-ти уникальных текстов от 250у.е., а он за эту стоимость получает ещё и сайт. На что получила ответ с фразами "ты что мне хамишь", "меня уже это всё начало понапрягать, поэтому я буду вас штрафовать, так что с каждым таким ответом вы получите всё меньшую и меньшую оплату за проект", "так что давайте поднапрягитесь там и напишите мне уникальные тексты", "сайт мне нужен к началу марта (до начала марта 3 дня), а то поставлю негативный отзыв и на этом проект будет закончен", и всё в таком духе. И это учитывая то, что мы изначально озвучили большую стоимость, но заказчик просил её уменьшить, так как бюджет не позволяет и мы пошли на уступки. Хотели отказаться от проекта, так как за немалый срок работы в этой сфере, нервы дороже, а такие заказчики не редкость. Но было просто жалко проделанной работы и потраченного времени. Поэтому не стала опускаться в общении до его уровня и отписала, что в течении 3-х дней тексты будут переписаны. Как и написала, в течении 3-х дней тексты были переписаны (это было воскресенье). На что заказчик отписал, что только к концу недели проверит тексты. Прошло 10 дней, я сама написала заказчику, чтобы уточнить что там по проекту. На что он ответил, что нужно ещё дописать "несколько текстов" и прислал список разделов, в общем счёте ещё +20 текстов. На что я ответила, что в проекте обсуждались объёмы работы, так что за дополнительную работу будет выставлен дополнительный счёт. На что последовал его ответ, что хорошо, если доплата будет в пределах разумного он согласен. Я ответила что доплатить нужно будет 35у.е. (20-ть уникальных текстов по Advego Plagiatus за 35у.е. это просто смешно, согласитесь). На что последовал ответ, что я опять "хамлю" (если кому-то интересно могу предоставить скрины переписки) и что доплачивать он ничего не будет и если мы отказываемся дописывать тексты, то он вообще ничего платить не будет (цитата: "вам вообще нужны деньги или нет!"). Тоесть человек вообще не адекватен, пишет, что готов доплатить и через секунду пишет что я хамлю, хотя я просто спокойно озвучила стоимость дополнительных работ. Отличная конечно позиция: за неделю скопировать 60-ть уникальных текстов бесплатно, отказаться от проекта, а потом заплатить кому-то 50у.е. за установку какого-то шаблона и наполнить его уникальными текстами. Собрав все нервы в коробочку, я ответила ок, через 2 дня сделаем. Когда тексты были готовы он сказал, что ему нужно ещё неделю на проверку. Когда через неделю я сама ему написала, он ответил что в разъездах и нет времени заниматься сайтом. И это говорит человек, который писал, что если к началу марта мы не закончим, то он закрывает проект. Одним словом, писать и расписывать об этом заказчике и проекте в целом можно очень много. Слава Богу он наконец-то закончен. Оплата была произведена. В отзыве заказчика было написано о том, что мы сорвали сроки. Если б не отзыв заказчика, наверное даже б не тратила время на этот ооогромный отзыв. Просто после всего хотела более конкретно расписать, что и как было и кем были сорваны сроки. Кому интересно, могу предоставить все скриншоты переписки з заказчиком. Если Вам дороги Ваши нервы и время, не тратьте его на этого заказчика.
Сделали хорошо, но по срокам подвели. Если бы в сроки уложились, поставил бы пятёрку!)
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osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сделать одностраничник по имеющемуся макету
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Седал всё быстро и качественно, рекомендую!
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