Легко нахожу подход к любому человеку ;)

Наличие красного диплома говорит, как минимум, об усидчивости и способности усваивать информацию.

В 2020 году заняла первое место в чемпионате среди молодых профессионалов по «Проектно-сметному делу». Почему это характеризует меня как великолепного будущего сотрудника абсолютно в любую отрасль?

Потому что до начала чемпионата я изучала проектно-сметное дело всего 2 месяца, а мои конкуренты - больше года)



Успешно закончила курсы Яндекс Практикума по специальности "Инженер по тестированию"

Ключевые навыки:

MS Word

MS Excel

SAP CRM

Amdocs

omnichat

e-server

Charles

DevTools

YouTrack

1C: Бухгалтерия