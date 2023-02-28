Легко нахожу подход к любому человеку ;)
Наличие красного диплома говорит, как минимум, об усидчивости и способности усваивать информацию.
В 2020 году заняла первое место в чемпионате среди молодых профессионалов по «Проектно-сметному делу». Почему это характеризует меня как великолепного будущего сотрудника абсолютно в любую отрасль?
Потому что до начала чемпионата я изучала проектно-сметное дело всего 2 месяца, а мои конкуренты - больше года)
Успешно закончила курсы Яндекс Практикума по специальности "Инженер по тестированию"
Ключевые навыки:
MS Word
MS Excel
SAP CRM
Amdocs
omnichat
e-server
Charles
DevTools
YouTrack
1C: Бухгалтерия
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