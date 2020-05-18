dauletkhanovatom

Создание субтитров на видео⌨ транскрибация👩‍💻 обработка фотографий📸 перевод

#помогу 

Создание субтитров на видео⌨ транскрибация‍ обработка фотографий перевод

Для:

▪️мини-фильмов

▪️видео-постов в Instagram

▪️YouTube

▪️школьных задания

Транскрибация видео,интервью и т.дот 5000 тенге/874 рублей за 60 минут видео

Субтитры динамичная подложка и укладка по времени 4000 тенге/699 рублей за 1000 символов

Обработка фотографии,наложение пресетов под любое фото(у меня больше 300 пресетов) 1 фото-300 тенге/52 рублей

Перевод с русского на казахский или наоборот 4000 тенге/699 рублей за 1000 символовКазахский-мой родной язык. Перевод от носителя-самый правильный перевод浪

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