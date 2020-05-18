dauletkhanovatom

#помогу
Создание субтитров на видео⌨ транскрибация обработка фотографий перевод
Для:
▪️мини-фильмов
▪️видео-постов в Instagram
▪️YouTube
▪️школьных задания
Транскрибация видео,интервью и т.дот 5000 тенге/874 рублей за 60 минут видео
Субтитры динамичная подложка и укладка по времени 4000 тенге/699 рублей за 1000 символов
Обработка фотографии,наложение пресетов под любое фото(у меня больше 300 пресетов) 1 фото-300 тенге/52 рублей
Перевод с русского на казахский или наоборот 4000 тенге/699 рублей за 1000 символовКазахский-мой родной язык. Перевод от носителя-самый правильный перевод浪
Примеры моих работ в моем Telegram канале
Контакты✉
Телеграм - https://t.me/joinchat/AAAAAFUDwvaLlQINgnHttA (переходите на мой канал по ссылке приглашения)
Instagram - @ttda16
Если возникли проблемы по переходу на мой канал в телеграм,напишите мне я скину вам.