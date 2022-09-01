Обо мне:2D Видеомонтажер, сделаю проект начальной, средней и слегка повышенной сложности, начиная от обычной нарезки, заканчивая эффектами и переходами.
Также внесу правки, если вас что-то не устраивает, пока вы не будете удовлетворены результатом.
Работаю в таких программах, как:彩Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe Photoshop (при необходимости)
Умения:
✔ Монтаж видео
✔ Цветокоррекция
✔ Сведение аудио и видео дорожек
✔ Работа с материалом с нескольких камер
✔ Выравнивание звука
✔ Стильные переходы
✔ Замедление/ускорение видео
✔ Умею чередовать планы
Умею я конечно не все, но вместе с вами буду рад научиться новому, при этом сделав все красиво, и качественно.
Уточнения некоторых моментов: 1. Бесконечное количество правок, ибо я не страдаю жадностью, или чем-то еще, а наоборот, всегда рад новым работам, и новому опыту.
2. Открыт к общению, и к уступкам с моей стороны.
3. Работая со мной получите, то чего и ожидали, в кратчайшие сроки.
Связаться со мной в любой момент, можно в телеграмме:
@dauwff
Буду рад новым работам, и новому опыту
Портфолио
- Видео с эффектами и переходами.4 просмотра