Видеомонтажер, который всегда будет рад сотрудничеству, и опыту полученному от проекта вместе с вами.

Обо мне: 2D Видеомонтажер, сделаю проект начальной , средней и слегка повышенной сложности , начиная от обычной нарезки, заканчивая эффектами и переходами.

Также внесу правки, если вас что-то не устраивает, пока вы не будете удовлетворены результатом.

Работаю в таких программах, как:

彩 Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop (при необходимости)

Умения:

✔ Монтаж видео

✔ Цветокоррекция

✔ Сведение аудио и видео дорожек

✔ Работа с материалом с нескольких камер

✔ Выравнивание звука

✔ Стильные переходы

✔ Замедление/ускорение видео

✔ Умею чередовать планы

Умею я конечно не все, но вместе с вами буду рад научиться новому, при этом сделав все красиво, и качественно.

Уточнения некоторых моментов: 1. Бесконечное количество правок, ибо я не страдаю жадностью, или чем-то еще, а наоборот, всегда рад новым работам, и новому опыту.

2. Открыт к общению, и к уступкам с моей стороны.

3. Работая со мной получите, то чего и ожидали, в кратчайшие сроки.

Связаться со мной в любой момент, можно в телеграмме:

@dauwff

Буду рад новым работам, и новому опыту