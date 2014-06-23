Выполнение переводов

О СЕБЕ:

На данный момент я заканчиваю третий курс дневного отделения бакалавриата Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по специальности "Международные отношения".

Английский язык я начала изучать в ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранного языка №1236 в 2002 году. В 2011 году сдала ЕГЭ по английскому языку на 94 балла. До сих пор продолжаю активное изучение английского языка в институте. Здесь прохожу такие дисциплины, как Business English, International Law.

Я являюсь уверенным пользователем ПК(Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint), свободно говорю и пишу на английском языке.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Трудолюбие, целеустремлённость, ответственность, способность быстро обучаться

УСЛУГИ:

Выполнение переводов общей тематики