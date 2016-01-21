Агентство "Домрачев копирайтинг" www.davcopywriting.org
Тексты для сайта
Продающие тексты
Пресс-релизы
Статьи для СМИ
Статьи-интервью
Продающиеписьма
Деловой текст
Текст о компании
Тексты для листовок, брошюр,буклетов, альбомов
Тексты дляпрезентаций
Тексты коммерческихпредложений
Текст для публичного выступления
Слоганы
Стихотворные тексты (рекламные, романтические,
поздравительные)
Прочие рекламные тексты
Выполняем:
Разработку логотипа
Аудит контента на сайте
Редактуру (правку стиля для лучшей «читабельности»
текстов)
Корректуру (исправление опечаток, грамматических и орфографических
ошибок)
Текстовое сопровождение (обновление текстов на сайте)
Перевод текстов на английский для двуязычных
сайтов и публикаций
Ведение блогов
А также:
Исследования рынка (в т.ч. опросы целевой аудитории)
Разработку бренда
Планирование кампании по продвижению (исследования рынка, реклама,
PR)
Обучение вашего штатного сотрудника (копирайтинг и основы PR)
Организацию вашего собственного PR отдела
Цены
Написание текста — от 500 р. за 1000 знаков
Редактура и корректура — от 150 р. за 1000
знаков
Консультация (составление плана публикаций, обучение копирайтингу
вашего штатного сотрудника и пр.) — от
3000 р. за 1 час
Исследования рынка (в т.ч. опросы), брендинг, ведение блогов,
контекстная реклама в Яндекс, Google,
Facebook — по соглашению, после формирования
технического задания.
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