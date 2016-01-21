Копирайтинг рерайтинг правка

Агентство "Домрачев копирайтинг" www.davcopywriting.org

Тексты для сайта

Продающие тексты

Пресс-релизы

Статьи для СМИ

Статьи-интервью

Продающиеписьма

Деловой текст

Текст о компании

Тексты для листовок, брошюр,буклетов, альбомов

Тексты дляпрезентаций

Тексты коммерческихпредложений

Текст для публичного выступления

Слоганы

Стихотворные тексты (рекламные, романтические,

поздравительные)

Прочие рекламные тексты

Выполняем:

Разработку логотипа

Аудит контента на сайте

Редактуру (правку стиля для лучшей «читабельности»

текстов)

Корректуру (исправление опечаток, грамматических и орфографических

ошибок)

Текстовое сопровождение (обновление текстов на сайте)

Перевод текстов на английский для двуязычных

сайтов и публикаций

Ведение блогов

А также:

Исследования рынка (в т.ч. опросы целевой аудитории)

Разработку бренда

Планирование кампании по продвижению (исследования рынка, реклама,

PR)

Обучение вашего штатного сотрудника (копирайтинг и основы PR)

Организацию вашего собственного PR отдела

Цены

Написание текста — от 500 р. за 1000 знаков

Редактура и корректура — от 150 р. за 1000

знаков

Консультация (составление плана публикаций, обучение копирайтингу

вашего штатного сотрудника и пр.) — от

3000 р. за 1 час

Исследования рынка (в т.ч. опросы), брендинг, ведение блогов,

контекстная реклама в Яндекс, Google,

Facebook — по соглашению, после формирования

технического задания.