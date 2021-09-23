Опыт работы
Стаж работы дизайнером - с 1990 года.
Web-дизайн и полиграфия.
Фирменный стиль, дизайн и редизайн web-сайтов, баннеры, буклеты, листовки, растяжки, билборды, воблеры, блистеры, упаковка, сувенирка и т.д. Работа со звуком, пишу музыку.
Профессиональные навыки
Adobe Photoshop, Corel Draw, FrontPage (any versions), Adobe Illustrator, InDesign, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Director, 3D Max, Macromedia Freehand, Adobe Audition, Ulead InVector, Bryce 3D, Caligarry True Space, TerraGen, Canvas 9, Ulead Gif Animator, Ulead Media studio Pro, Fractal Design Painter, Meta Creations HeadLinestudio, Kai's Power Tools, RealAudio Producer, QuarkXpress, Ulead Cool 3D, Cyberlink Power Director, Flash 5 ит.д. MX и выше. Swift, Swish 3D. Swish 1,5, Swish2, SwishMax, etc.
(Всего около 250 программ и утилит:)