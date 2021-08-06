david-mansuryan

профессиональный фронтенд разработчик и веб дизайнер (UI/UX и Graphic)

Привет, меня зовут Дэвид.

Я целеустремленный профессиональный Front-end разработчик с хорошими рабочими навыками и отличными навыками общения.

Я могу предоставить вам профессионально разработанный сайт с , который на 100% будет работать на всех устройствах. Если у вас есть готовый дизайн, я могу преобразовать его в веб-сайт с идеальным пикселем. Даже если у вас нет готового дизайна, я могу создать идеальный дизайн для вашего бизнеса.

если вы хотите чтобы ваш бизнес продвигался вперед дайте мне работать над брендингом вашего продукта.

Налаживаю как краткосрочное, так и долгосрочное сотрудничество, гибко работаю во всех часовых поясах.

май навыки

- Внешний интерфейс

HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, JavaScript, ReactJS, Redux

- веб дизайн

(UI/UX) дизайн, графический дизайн, лого дизайн, брендинг,

Причины меня нанять:

- творческий

- опытный

- с учетом сроков

- заботливый

- надежный

- преданный

Не стесняйтесь обратиться ко мне

Спасибо!