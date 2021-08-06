david-mansuryan

Привет, меня зовут Дэвид.
Я целеустремленный профессиональный Front-end разработчик с хорошими рабочими навыками и отличными навыками общения.
Я могу предоставить вам профессионально разработанный сайт с , который на 100% будет работать на всех устройствах. Если у вас есть готовый дизайн, я могу преобразовать его в веб-сайт с идеальным пикселем. Даже если у вас нет готового дизайна, я могу создать идеальный дизайн для вашего бизнеса.
если вы хотите чтобы ваш бизнес продвигался вперед дайте мне работать над брендингом вашего продукта.
Налаживаю как краткосрочное, так и долгосрочное сотрудничество, гибко работаю во всех часовых поясах.
май навыки
- Внешний интерфейс
HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, JavaScript, ReactJS, Redux
- веб дизайн
(UI/UX) дизайн, графический дизайн, лого дизайн, брендинг,
Причины меня нанять:
- творческий
- опытный
- с учетом сроков
- заботливый
- надежный
- преданный
Не стесняйтесь обратиться ко мне
Спасибо!