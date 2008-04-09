***********************************
Профессионально: (имеется сертификат)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Dreamveawer
Corel Draw
Font Lab Studio
__________
За более подробной информацией и по запросам просмотра выполненных работ обращаться по электронной почте
***********************************
Программирование:
HTML
CSS
PHP
***********************************
Контент-менеджмeнт:
Профессиональная установка и настройка любых видов систем управления контентом.
По запросу заказчика возможно управление и сопровождение сайта.
***********************************
Переводы:
Любой тип переводов по указанным ниже языкам.
Языки:
English
Deutsch
Cestina
***********************************
Грамотный русский язык для проектов и работ различной направленности.