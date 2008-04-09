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Профессионально: (имеется сертификат)

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Dreamveawer

Corel Draw

Font Lab Studio

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За более подробной информацией и по запросам просмотра выполненных работ обращаться по электронной почте

[email protected]

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Программирование:

HTML

CSS

PHP

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Контент-менеджмeнт:

Профессиональная установка и настройка любых видов систем управления контентом.

По запросу заказчика возможно управление и сопровождение сайта.

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Переводы:

Любой тип переводов по указанным ниже языкам.

Языки:

English

Deutsch

Cestina

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Грамотный русский язык для проектов и работ различной направленности.