davidpapoyan

я новичок и буду работать за маленькие деньги и хорошие отзывы

Здравствуйте!

Верстка веб-страниц по стандарту HTML5/CSS3, jQuery, bootstrap. Вёрстка адаптивная - будет хорошо смотреться на всех устройствах. Также помогаю найти и исправить ошибки/баги. Постоянно на связи там, где вам будет удобно. Отвечаю быстро.

Для того чтобы я сказал вам точную стоимость и срок реализации проекта, предлагаю обсудить все детали.

Мои контакты:

Тел. +37498887818(viber)

E-mail:[email protected]

Буду рад сотрудничеству!