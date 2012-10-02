Годлач Эдуард Олегович

Графический дизайнер

Дизайнер UI

Game дизайнер

Образование

Основное

2011 — Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения, Массовых коммуникаций, специалист по связям с общественностью

Повышение квалификации/курсы

2011 — основы создания интрнет сайтов 40 ак.ч., Авалон (СПБГПУ)

2011 — профессиональна вёрстка web сайтов 40 ак.ч., Авалон (СПБГПУ)

2011 — программирование JavaScript 40 ак.ч, Авалон (СПБГПУ)

2012 — СПБГПУ, факультет переподготовки специалистов, программа второго высшего образования по направлению

" Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" , (прослушал первый семестр)

2012 — СПБГПУ, факультет переподготовки специалистов, программа второго высшего образования по направлению "Графический дизайн", (обучаюсь по настоящее время)

Профессиональный опыт

07.2011 - продолжаю работать , Veeam Software ( Санкт-Петербург , www.veeam.com/ ) — Информационные технологии/системная интеграция

web-дизайнер

разработка дизайна почтовых рассылок, html/css вёрстка почтовых рассылок, страниц корпоративного сайта, landing page, тематических страниц. Оптимизация и разработка инструментов для улучшения (упрощения) рабочих процессов.

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Чехия