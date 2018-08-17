davitskijtaras

1. Создание посадочной страницы (landing page) с уникальным дизайном, сюдавходит:
- анализ конкурентов
-определение Целевой Аудитории и деление на сегменты
- создание оффера (диференциация, позиционирование, предложение от которого невозможно отказаться)
- создание прототипа по
продающей структуре в зависимости от болей ЦА
- написание текстов с триггерами, максимально влияющих на ЦА
- прорисовка уникального дизайна в
соответствии с Вашим фирменным стилем
- верстка сайта с адаптацией под
все экраны (моб, планшет, компютеры)
- регистрация доменного имени Вашегосайта
- покупка хостинга, где будет размещатся Ваш сайт
Цена: 350 Euro
2.Быстрый тест Вашей ниши в интернете, сюда входит:
- упаковка Вашего предложения в прототип сайта
- шаблонный дизайн
- адаптивная верстка для моб и компютеров
- написание текстов
- размещение на бесплатном домене
Цена: 100 Euro
3.Разработка полноценной воронки продаж под ключ,
сюда входит:
- создание бренд-платформы
- создание отдела продаж
- созданиетунеля пути клиента
- создание “прогревающих” контентных материалов
-создание чат-бота в Messenger & Telegram
- создание связей с помощью Flow XO и Retargeting
- настройка CRM системы
Цена: индивидуальный расчет
4. Настройка траффика из Facebook:
- создание рекламной кампании в кабинете Facebook
- создание груп объявлений в зависимости от сегментов аудиторий
- создание 20 типов объявлений на каждую группу
- тестирование и оптимизация кампании
Цена: 70 Euro
5. Настройка траффика из Google Adwords
- сбор ключевых слов по вашей ниши
- отбор лучших ключевых слов для рекламы
-перемножение всех лучших вариаций слов для рекламы
- группировка по категориях
- создание объявлений для разных категорий
-тестирование и оптимизация кампании
Цена: 70 Euro