davitskijtaras

1. Создание посадочной страницы (landing page) с уникальным дизайном, сюдавходит:

- анализ конкурентов

-определение Целевой Аудитории и деление на сегменты

- создание оффера (диференциация, позиционирование, предложение от которого невозможно отказаться)

- создание прототипа по

продающей структуре в зависимости от болей ЦА

- написание текстов с триггерами, максимально влияющих на ЦА

- прорисовка уникального дизайна в

соответствии с Вашим фирменным стилем

- верстка сайта с адаптацией под

все экраны (моб, планшет, компютеры)

- регистрация доменного имени Вашегосайта

- покупка хостинга, где будет размещатся Ваш сайт

Цена: 350 Euro

2.Быстрый тест Вашей ниши в интернете, сюда входит:

- упаковка Вашего предложения в прототип сайта

- шаблонный дизайн

- адаптивная верстка для моб и компютеров

- написание текстов

- размещение на бесплатном домене

Цена: 100 Euro

3.Разработка полноценной воронки продаж под ключ,

сюда входит:

- создание бренд-платформы

- создание отдела продаж

- созданиетунеля пути клиента

- создание “прогревающих” контентных материалов

-создание чат-бота в Messenger & Telegram

- создание связей с помощью Flow XO и Retargeting

- настройка CRM системы

Цена: индивидуальный расчет

4. Настройка траффика из Facebook:

- создание рекламной кампании в кабинете Facebook

- создание груп объявлений в зависимости от сегментов аудиторий

- создание 20 типов объявлений на каждую группу

- тестирование и оптимизация кампании

Цена: 70 Euro

5. Настройка траффика из Google Adwords

- сбор ключевых слов по вашей ниши

- отбор лучших ключевых слов для рекламы

-перемножение всех лучших вариаций слов для рекламы

- группировка по категориях

- создание объявлений для разных категорий

-тестирование и оптимизация кампании

Цена: 70 Euro