davron28

Даврон Акрамов davron28

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Сделать интернет каталог
Даврон замечательный заказчик! Чёткое задание, регулярный онлайн и быстрая оплата. Готова работать с ним вновь и вновь)
В очередной раз обращаюсь к Елене, и в очередной раз она все делает на высоком уровне, очень быстро, и я остаюсь полностью доволен. Сделала красивый интернет каталог за короткий срок, всегда была на связи и ,как всегда, все мои пожелания были учтены. Не устаю рекомендовать.
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Разработка лендинга (landing)
HTMLWordPress
Сотрудничеством с Давроном довольна в очередной раз. Надеюсь, мы с вами и дальше будем работать, вы замечательный человек!)
Сотрудничаю с Еленой уже третий раз. Доволен качеством услуги на 100%. Очень приятный человек, всегда на связи, учитывает ВСЕ мои пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Создать лендинг (landing) на Wordpress Elementor по готовой схеме
ElementorWordPress
Даврон показал себя как ответственный заказчик. Ставит чёткие задания, всегда подсказывает, что нужно улучшить. Очень простой и позитивный человек. Надеюсь, будем и дальше работать)
Уже второй раз сотрудничаю. И второй раз успешно. Она настоящий профессионал своего дела. Легко связаться, выполняет все указанаия четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужен продающий текст для посадочной страницы. Услуга -создание сайтов
Даврон очень отзывчивый и приятный заказчик. Чёткая постановка задачи, хорошее отношение и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень благодарен Елене. Сделала все четко и в срок. Всегда была на связи, и учла все о чем я просил. Рекомендую.
Ответный отзыв