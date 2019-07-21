Нужен интернет каталог для магазина
- $200Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Я являюсь ИПешником. Мне нужен договор (более профессиональный, но довольно простой) чтобы заключать договора с другими бизнесами. Все условия я предоставлю. Страна - Узбекистан.Юридические услуги7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Сам начал изучать таргетированную рекламу Facebook недавно. Вчера предложил одному кафе рекламировать их с помощью платной рекламы на Facebook. Они дали мне тестовый период 7 дней, 5 долларов на каждый день. И конечно так как ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Нужно разработать лендинг для компании которая предоставляет IT услуги (нет разницы где разработуете, Wordpress или HTML). Стиль, цветокоррекция чтобы был похож на нижеуказаные картинки. Контент имеется. Срок – 4-7 дней.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Продвижение сайта с помощью Google Ads ( или контекстная реклама) 2-3 недели. Занимаемся созданием сайтов. Аудитория Узбекистан. Напишите расценки для 1) настройки кампании 2) введение (если имеется). И какой бюджет необходим.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт6 лет назад
SEO продвижение сайта. Вывести на топ 3 . Индустрия – создание сайтов. Аудитория – Узбекистан. Напишите расценки и что именно входит в услугу. А также за сколько времени можно вывести его на топ 3. ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Создать лендинг (landing) на Wordpress Elementor по готовой схеме. Есть все блоки, которые нужно включить и контент. То есть есть структура, просто нужно добавить дизайн. Срок 2-3 дня. Прикрепил схему, можете посмотреть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настроить таргетированную рекламу для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата. Требования: - Сертификат или опыт в работе с таргетированной рекламой - Укажите как можно детально, что ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Задание : создать лендинг пейдж для агентсва создающего сайты (я знаю звучит странно), который будет конвертировать (желательно с гарантией). Предоставлю доступ на мой сайт в Вордперсс. Аудитория пока весь Узбекистан. Требования: ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно привлечь клиентов для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата. Вопрос: – Есть ли у вас опыт или сертификат, подтверждающий вашу квалификациюСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужен продающий, конвертирующий текст для лендинг пейдж. Мы занимаемся созданием сайтов в Узбекистане. Цены средние для этой индустрии. Требования: Наличие опыта обязательноУмение убеждатьПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад