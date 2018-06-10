davydenkoek

QA Engineer
Профессиональные навыки:
- Теоретические знания в области тестирования ПО;
- Понимание жизненного цикла разработки ПО;
- Опыт тестирования Mobile, Web и Desktop приложений;
- Базовые знания HTML, CSS;
- Знание SQL;
- Опыт составления: bug reports, test cases, check lists, use cases, test plans, release notes;
- Работа с ОС: Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS;
- Понимание методологий разработки ПО;
- Опыт работы в продуктовой компании;
- Опыт работы с баг-трекинговыми системами (Jira, Redmine).
Знание языков:
1) Русский — эксперт
2) Украинский — эксперт
3) Английский — средний
4) Немецкий — начинающий