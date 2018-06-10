davydenkoek

Екатерина davydenkoek

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
QA Engineer

Профессиональные навыки:

- Теоретические знания в области тестирования ПО;

- Понимание жизненного цикла разработки ПО;

- Опыт тестирования Mobile, Web и Desktop приложений;

- Базовые знания HTML, CSS;

- Знание SQL;

- Опыт составления: bug reports, test cases, check lists, use cases, test plans, release notes;

- Работа с ОС: Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS;

    - Понимание принципа работы клиент-серверных приложений;

    - Понимание методологий разработки ПО;

    - Опыт работы в продуктовой компании;

    - Опыт работы с баг-трекинговыми системами (Jira, Redmine).

    Знание языков:

    1) Русский — эксперт

    2) Украинский — эксперт

    3) Английский — средний

    4) Немецкий — начинающий

    AndroidHTMLCSSiOSLinuxRedmineSQL