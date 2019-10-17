РЕЗЮМЕ

Давыдов Алексей Вячеславович

Родился:17.10.1987г в г. Новосибирск

1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны: Сот 8 923-736-5306

e-mail: [email protected]

2. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Женат, сын

3. ОБРАЗОВАНИЕ

1993-2004гг. – средняя школа №192

2012-наст. Время – Сибирская государственнаягеодезическая академия, факультет прикладная геодезия (заочная форма обучения)

4. ОПЫТ РАБОТЫ

· С 10.07.2012 по 17.09.2013 работал в ООО «Еврострой» в должности инженера-геодезиста. Выполнение разбивочных работ на строительном

объекте, выполнение исполнительных съемок, составление исполнительной

документации, геодезический контроль строительства, составление ППГР,

согласование объемов с заказчиком.

· С 21.03.2012 по 04.07.2012 работал в ООО СК «Бранс» в должности инженера-геодезиста. Выполнение разбивочных работ на строительном

объекте, выполнение исполнительных съемок, съемка фасадов здания, составление

исполнительной документации, геодезический контроль строительства, согласование

объемов с заказчиком.

· С 30.08.2011 по 15.02.2012 работал в строительной компании ООО Рост-1 в должности техника-геодезиста. Выполнение топо-съемок,

вынос осей на объекте капитального строительства, составление исполнительной

документации, геодезический контроль строительства.

· С 11.09.10 по 31.05.11 работал в районе, приравненному к крайнему северу, в ЗАО Сибитек, на должности инженер-геодезист. Отсыпка

автомобильных дорог, кустовых площадок. Основные обязанности: выполнение

геодезических съемок и разбивок, составление исполнительной документации,

согласование объемов с заказчиком.

· С 09.12.09 по 06.09.10 работал в районе, приравненному к крайнему северу, в транспортной кампании ЗАО «Комплекс», на должности

инженер-геодезист. Выполнение топо-съемок, Курирование строительства кустовых

площадок, автомобильных дорог, Вынос осей, скважин.

· С 24.09.07 по 20.03.09гг. работал в районах, приравненных к крайнему северу, в транспортной кампании ЗАО «Комплекс», в должности инженера-геодезиста. – выполнение

топо-съемок масштаба 1:2000, 1:1000, 1:500. Курирование строительства кустовых

площадок, дорог, Вынос осей, скважин.

· С 10.11.06 по16.07.07гг. работал в ФГУП «ПО Инженерная геодезия» центр полевых работ (ЦПР),

в должности техника-геодезиста. – Съемка масштаба 1:1000, 1:500 по городу.

Профиля в сейсмо-разведки.

· С 24.06.06 по 15.09.06гг. проходил производственную практику в районах крайнего севера в

организации ЗАО «УренгойГидроМеханизация»,в должности стажера-геодезиста. – Мониторинг газопровода во время ремонта

(гидронамыв). Съемка масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

· С 04.07.2005 по30.07.05гг. проходил производственную практику в районах крайнего севера в организации

ЗАО «УренгойГидроМеханизация»,в должности стажера-геодезиста. - Съемка масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000,

1:500.

Общий стаж работы около 7 лет

5. ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналитический склад ума, коммуникабельность,ответственность, пунктуальность, стремление к получению новых знаний и опыта,

без вредных привычек, базовое знание английского языка.

6. ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Профессиональный пользователь ПК (работал сист.администратором), отличное знание AutoCAD,Credo, MapInfo, MS Word, MS Excel, отлично ориентируюсь в Internet

7. ЗНАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Тахеометр, теодолит, нивелир, GPS.

8. Какая должность меня интересует.

Геодезист, помощник геодезиста, работник ПТО, помощник системного администратора. Интересует все, что связанно со строительством,

компьютерами и геодезией.

9. Что я хочу получить от работы.

Своевременную и достойную плату за мой труд, со своей же стороны гарантирую, что приложу все усилия, что бы Вас удовлетворить.