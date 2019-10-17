РЕЗЮМЕ
Давыдов Алексей Вячеславович
Родился:17.10.1987г в г. Новосибирск
1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны: Сот 8 923-736-5306
e-mail: [email protected]
2. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Женат, сын
3. ОБРАЗОВАНИЕ
1993-2004гг. – средняя школа №192
2012-наст. Время – Сибирская государственнаягеодезическая академия, факультет прикладная геодезия (заочная форма обучения)
4. ОПЫТ РАБОТЫ
· С 10.07.2012 по 17.09.2013 работал в ООО «Еврострой» в должности инженера-геодезиста. Выполнение разбивочных работ на строительном
объекте, выполнение исполнительных съемок, составление исполнительной
документации, геодезический контроль строительства, составление ППГР,
согласование объемов с заказчиком.
· С 21.03.2012 по 04.07.2012 работал в ООО СК «Бранс» в должности инженера-геодезиста. Выполнение разбивочных работ на строительном
объекте, выполнение исполнительных съемок, съемка фасадов здания, составление
исполнительной документации, геодезический контроль строительства, согласование
объемов с заказчиком.
· С 30.08.2011 по 15.02.2012 работал в строительной компании ООО Рост-1 в должности техника-геодезиста. Выполнение топо-съемок,
вынос осей на объекте капитального строительства, составление исполнительной
документации, геодезический контроль строительства.
· С 11.09.10 по 31.05.11 работал в районе, приравненному к крайнему северу, в ЗАО Сибитек, на должности инженер-геодезист. Отсыпка
автомобильных дорог, кустовых площадок. Основные обязанности: выполнение
геодезических съемок и разбивок, составление исполнительной документации,
согласование объемов с заказчиком.
· С 09.12.09 по 06.09.10 работал в районе, приравненному к крайнему северу, в транспортной кампании ЗАО «Комплекс», на должности
инженер-геодезист. Выполнение топо-съемок, Курирование строительства кустовых
площадок, автомобильных дорог, Вынос осей, скважин.
· С 24.09.07 по 20.03.09гг. работал в районах, приравненных к крайнему северу, в транспортной кампании ЗАО «Комплекс», в должности инженера-геодезиста. – выполнение
топо-съемок масштаба 1:2000, 1:1000, 1:500. Курирование строительства кустовых
площадок, дорог, Вынос осей, скважин.
· С 10.11.06 по16.07.07гг. работал в ФГУП «ПО Инженерная геодезия» центр полевых работ (ЦПР),
в должности техника-геодезиста. – Съемка масштаба 1:1000, 1:500 по городу.
Профиля в сейсмо-разведки.
· С 24.06.06 по 15.09.06гг. проходил производственную практику в районах крайнего севера в
организации ЗАО «УренгойГидроМеханизация»,в должности стажера-геодезиста. – Мониторинг газопровода во время ремонта
(гидронамыв). Съемка масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
· С 04.07.2005 по30.07.05гг. проходил производственную практику в районах крайнего севера в организации
ЗАО «УренгойГидроМеханизация»,в должности стажера-геодезиста. - Съемка масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500.
Общий стаж работы около 7 лет
5. ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аналитический склад ума, коммуникабельность,ответственность, пунктуальность, стремление к получению новых знаний и опыта,
без вредных привычек, базовое знание английского языка.
6. ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Профессиональный пользователь ПК (работал сист.администратором), отличное знание AutoCAD,Credo, MapInfo, MS Word, MS Excel, отлично ориентируюсь в Internet
7. ЗНАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Тахеометр, теодолит, нивелир, GPS.
8. Какая должность меня интересует.
Геодезист, помощник геодезиста, работник ПТО, помощник системного администратора. Интересует все, что связанно со строительством,
компьютерами и геодезией.
9. Что я хочу получить от работы.
Своевременную и достойную плату за мой труд, со своей же стороны гарантирую, что приложу все усилия, что бы Вас удовлетворить.