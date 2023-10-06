Меня зовут Анастасия. Мне 32 года. Замужем за прекрасным мужчиной. Мама двоих детей. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Хочу хотя бы немного помочь своему супругу, так как сейчас он один обеспечивает семью.
Работала официанткой в ресторане, кассиром, потом там же администратором. Образование средне-специальное.
Профессия "Оператор на наборно-компьютерной технике" русским языком «дизайнер печатной продукции»
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