Графический дизайнер(верстальщик).
Доброго времени суток я Владимир - начинающий графический дизайнер прошедший курс обучения в онлайн-школе SmartUP с Кириллом Дёминым.
Занимаюсь созданием уникального дизайна визиток, баннеров, постов, оформление соц.сетей а так же twitch и youtube!)
Обратившись ко мне вы получите:
1.Качественный и уникальный дизайн приятный взгляду.
2.Высокую скорость.
3.Низкую стоимость.
4.Приятные эмоции.
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Портфолио
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Фирменный стиль
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