daymaan

Владимир daymaan

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер(верстальщик).

Доброго времени суток я Владимир - начинающий графический дизайнер прошедший курс обучения в онлайн-школе SmartUP с Кириллом Дёминым.

Занимаюсь созданием уникального дизайна визиток, баннеров, постов, оформление соц.сетей а так же twitch и youtube!)

Обратившись ко мне вы получите:

1.Качественный и уникальный дизайн приятный взгляду.

2.Высокую скорость.

3.Низкую стоимость.

4.Приятные эмоции.

Портфолио

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Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
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нет рейтинга