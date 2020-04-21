Графический дизайнер(верстальщик).

Доброго времени суток я Владимир - начинающий графический дизайнер прошедший курс обучения в онлайн-школе SmartUP с Кириллом Дёминым.

Занимаюсь созданием уникального дизайна визиток, баннеров, постов, оформление соц.сетей а так же twitch и youtube!)

Обратившись ко мне вы получите:

1.Качественный и уникальный дизайн приятный взгляду.

2.Высокую скорость.

3.Низкую стоимость.

4.Приятные эмоции.