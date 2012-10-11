daystar

Виктория daystar

 
35 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пунктуальность и качественное выполнение работы превыше всего

Гура Виктория Витальевна

Дата рождения 12.07.1988 (23 года)

Регион Донецк

Семейное положение замужем

Контактная информация:

E-mail [email protected]

Skype cherry12168388

Цель

Получение нового опыта, перспектива карьерного роста, стабильная оплата труда.

Пожелания к будущей работе

Должность: Фрилансер

Сфера деятельности:

-перевод с английского

-Новости/Статьи/Обзоры

-Резюме/Речи/Письма

-Копирайтинг/Рерайтинг

- Стихи/Проза

Зарплата: от 1,5 за 1000 зн

График работы: свободный

Образование

Средне-специальное:

Докучаевский Горный Техникум при Национальной Горном Университете (Днепропетровск,Украина)

Факультет: Организация перевозок и управление на автотранспорте

Статус: бакалавр

Высшее:

Национальный Авиационный Университет

(Киев, Украина)

Факультет: Информационная безопасность

Статус: не оконченное высшее образование

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

- пакет MS Office

- Axapta

- Internet

- e-mail

- Skype

Личные качества

Коммуникабельная, пунктуальная, работоспособная, энергичная, отзывчивая, целеустремленная, аналитический склад ума.

Готова к обучению и переменам. Хочу работать.

Опыт работы

Менеджер активных продаж

Октябрь 2010 – по настоящее время( декретный отпуск)

ЧП«Донбасс на ладони» http://www.gorod.ua

• формирование баз данных;

• определение контактных лиц в компаниях клиентов;

• создание первичного интереса Компании;

• определение явных потребностей у контактных лиц в компаниях клиентов;

• назначение встреч;

• подготовка и рассылка презентационных материалов клиентам;

• подготовка документации;

• текущие телефонные переговоры с клиентами.

Менеджер по продажам

Октябрь 2009 - октябрь 2010

ООО «АМИГО» http://www.amigotoys.com.ua

работа с VIP клиентами:

- обработка заказов;

- работа с возражениями;

- ввод продаж реализатора;

- контроль дебиторской задолженности;

- ведение документации;

- ведение базы данных;

- проведение актов сверок;

- организация продвижения продукции;

- мерчендайзинг;

- ведение переговоров, презентаций.

Мерчендайзер

Июль 2009 - октябрь 2009

ООО «АМИГО» http://www.amigotoys.com.ua

- Обеспечение наилучшего позиционирования товара в торговых точках;

- Знание ассортимента продукции компании и основных конкурентов;

- Консультирование покупателей по продукции компании;

- Контроль за наличием ассортимента продукции в торговых точках;

- Ведение внутренней корпоративной отчетности;

- Соблюдение планограмм;

- Проверка ценовой политики;

- отчетность (детализация в электронном виде);

- фото отчёты;

Мерчендайзер

Ноябрь 2008 - июнь 2009

ООО Дон-Лион

- Контроль за наличием ассортимента продукции в торговых точках;

- Ведение внутренней корпоративной отчетности;

- Соблюдение планограмм;

- Проверка ценовой политики;

- Ведение переговоров с клиентами по заказам.