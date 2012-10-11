Гура Виктория Витальевна
Дата рождения 12.07.1988 (23 года)
Регион Донецк
Семейное положение замужем
Контактная информация:
E-mail [email protected]
Skype cherry12168388
Цель
Получение нового опыта, перспектива карьерного роста, стабильная оплата труда.
Пожелания к будущей работе
Должность: Фрилансер
Сфера деятельности:
-перевод с английского
-Новости/Статьи/Обзоры
-Резюме/Речи/Письма
-Копирайтинг/Рерайтинг
- Стихи/Проза
Зарплата: от 1,5 за 1000 зн
График работы: свободный
Образование
Средне-специальное:
Докучаевский Горный Техникум при Национальной Горном Университете (Днепропетровск,Украина)
Факультет: Организация перевозок и управление на автотранспорте
Статус: бакалавр
Высшее:
Национальный Авиационный Университет
(Киев, Украина)
Факультет: Информационная безопасность
Статус: не оконченное высшее образование
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
- пакет MS Office
- Axapta
- Internet
- Skype
Личные качества
Коммуникабельная, пунктуальная, работоспособная, энергичная, отзывчивая, целеустремленная, аналитический склад ума.
Готова к обучению и переменам. Хочу работать.
Опыт работы
Менеджер активных продаж
Октябрь 2010 – по настоящее время( декретный отпуск)
ЧП«Донбасс на ладони» http://www.gorod.ua
• формирование баз данных;
• определение контактных лиц в компаниях клиентов;
• создание первичного интереса Компании;
• определение явных потребностей у контактных лиц в компаниях клиентов;
• назначение встреч;
• подготовка и рассылка презентационных материалов клиентам;
• подготовка документации;
• текущие телефонные переговоры с клиентами.
Менеджер по продажам
Октябрь 2009 - октябрь 2010
ООО «АМИГО» http://www.amigotoys.com.ua
работа с VIP клиентами:
- обработка заказов;
- работа с возражениями;
- ввод продаж реализатора;
- контроль дебиторской задолженности;
- ведение документации;
- ведение базы данных;
- проведение актов сверок;
- организация продвижения продукции;
- мерчендайзинг;
- ведение переговоров, презентаций.
Мерчендайзер
Июль 2009 - октябрь 2009
ООО «АМИГО» http://www.amigotoys.com.ua
- Обеспечение наилучшего позиционирования товара в торговых точках;
- Знание ассортимента продукции компании и основных конкурентов;
- Консультирование покупателей по продукции компании;
- Контроль за наличием ассортимента продукции в торговых точках;
- Ведение внутренней корпоративной отчетности;
- Соблюдение планограмм;
- Проверка ценовой политики;
- отчетность (детализация в электронном виде);
- фото отчёты;
Мерчендайзер
Ноябрь 2008 - июнь 2009
ООО Дон-Лион
- Контроль за наличием ассортимента продукции в торговых точках;
- Ведение внутренней корпоративной отчетности;
- Соблюдение планограмм;
- Проверка ценовой политики;
- Ведение переговоров с клиентами по заказам.