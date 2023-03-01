dayte_denyak

Семен dayte_denyakdayte_denyak
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
амбициозный копирайтер, который стремится развивать свои навыки и умения. Я придерживаюсь творческого подхода к созданию контента, чтобы он был интересным и уникальным.
Для меня важно поддерживать стандарты высокого качества, точности, уважения, доброты, честности и развития. Я прислушиваюсь к советам и готов учиться, чтобы улучшить качество своей работы.
Я уверен, что смогу предложить моим клиентам эффективный продукт, который поможет им достичь успеха.
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