Обучение торговле на финансовых рынках

Стратегии forex (форекс) торговли и торговая стратегия на фондовом рынке США - это личностные качества хорошего трейдера. Наши тренинги-курсы дают информацию про управление активами на мировом рынке и механические торговые системы, которые позволяют автоматизировать этот процесс и делают его менее зависимым от личных психологических факторов.

Правила торговли заложенные в МТС (торговый робот) - это формализованный опыт трейдеров на американском финансовом рынке. На обучении вы сможете научиться управлять торговыми советниками на мировом рынке Forex и американском фондовом рынке (только CFD, внешняя торговля напрямую на американском фондовом рынке не поддерживает простые механические торговые системы). Рассматривается разработка стратегии (новой forex стратегии и торговый робот). Автоматизация торговли на мировых рынках позволяет вести управление проектами сделок на абсолютно новых принципах управления. Система управления рисками торговли на мировом рынке форекс (forex) и рынке cfd (контракты на разницу) позволяет снизить риск, метод управления при этом разрабатывается самостоятельно.

Мировая экономика - сложная система для аналитика фондового рынка, но не для торгового робота. Организация торговли механическими торговыми системами либо формализованными торговыми стратегиями позволяет снизить нагрузку на управляющего трейдера, схема управления финансами становится более ясной, метод управления - более надежным. Управление персоналом (если вы ведете торговый офис) становится быстрым и более качественным.

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