Опыт работы
Английский язык репетиторство январь-апрель 2015 год (дети)-
Продавец-консультант Ноябрь 2015- декабрь 2017 год ФОП Фортуна (продажа электроинструментов)
Должность: Организатор-фотограф (Частичная занятость, полный день) декабрь 2016- декабрь 2017 год
Должностные обязанности: выкладка и фотографирование товаров, а затем вылаживание фото в
группу ВК
Фото и видео съемка на заказ город Одесса с декабря 2017 года- по н.в
Образование
Младший специалист, юрист ППК ППИ НУК им. Адм. Макарова
Факультет: Юридический факультет. Специальность: юрист. Сентябрь 2009- Июль 2013 года
Разговорные курсы английского языка в школе English Prime 2013- 2014 г, уровень Advanced
Актерский тренинг в школе "Реактор"
Профессиональные навыки
Портретная, репортажная,детская,пейзажная, свадебная , предметная съемка ,а так же видео и
монтаж
Опыт работы с большим объемом информации.
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel—...).
Английский язык — свободно (устный, письменный)
Ведение бизнес страниц в социальных сетях (Вконтакте,Инстаграм,Фейсбук)
Написание статей, постов, сценариев к видео
Режиссура
Ссылки на мои видео и монтаж- https://goo.gl/WJejSh , https://goo.gl/Pbj2B6 , https://goo.gl/wAMRYh , https://drive.google.com/file/d/1Sd5niEIwrDwFMAsvVxEGxV6iO0H1WAlM/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1dWXrJZuyPpbReKvB--phpu-dVgwZDeTr/view?usp=sharing
Ссылки на мои фото- https://goo.gl/bK5brB