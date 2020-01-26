Обо мне

Опыт работы

Английский язык репетиторство январь-апрель 2015 год (дети)-

Продавец-консультант Ноябрь 2015- декабрь 2017 год ФОП Фортуна (продажа электроинструментов)

Должность: Организатор-фотограф (Частичная занятость, полный день) декабрь 2016- декабрь 2017 год

Должностные обязанности: выкладка и фотографирование товаров, а затем вылаживание фото в

группу ВК

Фото и видео съемка на заказ город Одесса с декабря 2017 года- по н.в

Образование

Младший специалист, юрист ППК ППИ НУК им. Адм. Макарова

Факультет: Юридический факультет. Специальность: юрист. Сентябрь 2009- Июль 2013 года

Разговорные курсы английского языка в школе English Prime 2013- 2014 г, уровень Advanced

Актерский тренинг в школе "Реактор"

Профессиональные навыки

Портретная, репортажная,детская,пейзажная, свадебная , предметная съемка ,а так же видео и

монтаж

Опыт работы с большим объемом информации.

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel—...).

Английский язык — свободно (устный, письменный)

Ведение бизнес страниц в социальных сетях (Вконтакте,Инстаграм,Фейсбук)

Написание статей, постов, сценариев к видео

Режиссура

Ссылки на мои видео и монтаж- https://goo.gl/WJejSh , https://goo.gl/Pbj2B6 , https://goo.gl/wAMRYh , https://drive.google.com/file/d/1Sd5niEIwrDwFMAsvVxEGxV6iO0H1WAlM/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1dWXrJZuyPpbReKvB--phpu-dVgwZDeTr/view?usp=sharing

Ссылки на мои фото- https://goo.gl/bK5brB