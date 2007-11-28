Дизайн-студия Дмитрия Борового оказывает широкий спектр профессиональных услуг в сфере веб-дизайна, оптимизации бизнес-процессов, расширения рынков сбыта за счет IT и брэндинга.

Наша цель – постоянно повышать качество оказываемых услуг и способствовать продвижению наших клиентов на своих сегментах рынка.

Коллектив Дизайн-студии Дмитрия Борового составляют шесть высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в веб-дизайне, полиграфии и разработке программного обеспечения. Студия также сотрудничает с рядом специалистов в узких областях, таких как флэш-программирование, организации адресных e-mail рассылок и т.д., что позволяет решать любые поставленные заказчиками задачи в кротчайшие сроки.

Высокое качество оказываемых студией услуг подтверждают выполненные на профессиональном уровне работы, победа в Шестом Всероссийском открытом Интернет-конкурсе «Золотой сайт-2004» с проектом www.camfy.com, победа в ряде тендеров на разработку веб-сайтов и дальнейшая успешная реализация проектов, а также благоприятные отзывы наших клиентов.

На данный момент Дизайн-студия Дмитрия Борового – динамично развивающаяся компания, которой реализовано более 50 интернет-проектов как для белорусских, так и для западных заказчиков.