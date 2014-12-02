dboitsov

Бойцов dboitsov

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Тестировщик

Бойцов Дмитрий

Мужчина, 27 лет

 

skype: dboitsov

linkedin: http://ru.linkedin.com/pub/dmitry-boytsov/90/670/62a/

 

Senior QA/ Test lead

Информационные технологии, интернет, телеком

• Управление проектами

• Тестирование

• Аналитик

 

Опыт работы —7 лет

Апрель 2014 — настоящее время

9 месяцев

NOVARDIS

Санкт-Петербург

Руководитель отдела тестирования

Набор команды, внедрение процессов по управлению и контролю качества на e-commerce проектах компании.

Руководство распределенной командой тестировщиков, тестирование функциональное,

интеграционное, совместмости, удобства использования, нагрузочное.

Проведение UAT, интеграционных тестов вместе с заказчиком.

Январь 2013 — Февраль 2014

1 год 2 месяца

Сочи 2014, Оргкомитет

Сочи, sochi2014.com

Руководитель проектов, Venue Results Manager

Интегрирование, тестирование и поддержка систем обработки и дистрибуции результатов на спортивном

объекте на этапе до Игр. Управление и контроль системы и вовлеченного персонала

на время Игр.

Тестирование нескольких продуктов от разных производителей (сбор результатов,

обработка и у правление соревнованием, система дистрибуции результатов, клиентские

ресурсы с отображением данных).

Взаимодействие с удаленными центрами разработки в Германии и Испании. Интеграционнное

тестирование, performance, stress.

Взаимодействие со всеми структурами на объекте.

Работа в мультинациональой команде. Управление командой, управление и взаимодействие

с командой волонтеров.

Июнь 2012 — Декабрь 2012

7 месяцев

Exigen Services, ООО

Санкт-Петербург, exigenservices.ru

Старший инжинер по тестированию

Координация тестирования проекта (платформа для мониторинга крупных портфолио недвижимости),

тестирование "черного ящика", написание и верификация тестовой документации

(aptest).

Логгирование дефектов (TFS)

Работа по Scrum.

Контакт с клиентом по спорным вопросам.

Декабрь 2007 — Май 2012

4 года 6 месяцев

ООО "Эксперт-Система"

Санкт-Петербург, devexperts.com

QA engineer

Тестирование методом "черного ящика" платформы для трейдеров. Как backend, так и

fronend. Тестирование UI, Usability, compatibility (Windows, Apple, Linux),

maintanability (server components, crash handling), performance (using

TestComplete), security (sql injection etc.).

Логгирование дефектов (Jira)

Ведение и написание тестовой документации (DOORS, Polarion)

Участие в разработке и верификации требований и новых функциональностей совместно

с отделом аналитики.

Высшее образование

РГГМУ

Экономики и Менеджмента, Менеджер

Тесты, экзамены

2011

International Software Quality Board

ISTQB, Эксперт-Система, Sertified tester

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Навыки:

Atlassian Jira  Black box testing  Compatibility Testing  HPQC  Hybris  Oracle Pl/SQL  Quality Control  Quality Management  Unit Testing  Unix  Usability testing  User Acceptance Testing  Аналитический склад ума  Модульное тестирование  Ручное тестирование  Тестирование  Тестирование пользовательского интерфейса  Управление проектами  Функциональное тестирование

Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $100
нет рейтинга