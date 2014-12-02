Бойцов Дмитрий
Мужчина, 27 лет
skype: dboitsov
linkedin: http://ru.linkedin.com/pub/dmitry-boytsov/90/670/62a/
Senior QA/ Test lead
Информационные технологии, интернет, телеком
• Управление проектами
• Тестирование
• Аналитик
Опыт работы —7 лет
Апрель 2014 — настоящее время
9 месяцев
NOVARDIS
Санкт-Петербург
Руководитель отдела тестирования
Набор команды, внедрение процессов по управлению и контролю качества на e-commerce проектах компании.
Руководство распределенной командой тестировщиков, тестирование функциональное,
интеграционное, совместмости, удобства использования, нагрузочное.
Проведение UAT, интеграционных тестов вместе с заказчиком.
Январь 2013 — Февраль 2014
1 год 2 месяца
Сочи 2014, Оргкомитет
Сочи, sochi2014.com
Руководитель проектов, Venue Results Manager
Интегрирование, тестирование и поддержка систем обработки и дистрибуции результатов на спортивном
объекте на этапе до Игр. Управление и контроль системы и вовлеченного персонала
на время Игр.
Тестирование нескольких продуктов от разных производителей (сбор результатов,
обработка и у правление соревнованием, система дистрибуции результатов, клиентские
ресурсы с отображением данных).
Взаимодействие с удаленными центрами разработки в Германии и Испании. Интеграционнное
тестирование, performance, stress.
Взаимодействие со всеми структурами на объекте.
Работа в мультинациональой команде. Управление командой, управление и взаимодействие
с командой волонтеров.
Июнь 2012 — Декабрь 2012
7 месяцев
Exigen Services, ООО
Санкт-Петербург, exigenservices.ru
Старший инжинер по тестированию
Координация тестирования проекта (платформа для мониторинга крупных портфолио недвижимости),
тестирование "черного ящика", написание и верификация тестовой документации
(aptest).
Логгирование дефектов (TFS)
Работа по Scrum.
Контакт с клиентом по спорным вопросам.
Декабрь 2007 — Май 2012
4 года 6 месяцев
ООО "Эксперт-Система"
Санкт-Петербург, devexperts.com
QA engineer
Тестирование методом "черного ящика" платформы для трейдеров. Как backend, так и
fronend. Тестирование UI, Usability, compatibility (Windows, Apple, Linux),
maintanability (server components, crash handling), performance (using
TestComplete), security (sql injection etc.).
Логгирование дефектов (Jira)
Ведение и написание тестовой документации (DOORS, Polarion)
Участие в разработке и верификации требований и новых функциональностей совместно
с отделом аналитики.
Высшее образование
РГГМУ
Экономики и Менеджмента, Менеджер
Тесты, экзамены
2011
International Software Quality Board
ISTQB, Эксперт-Система, Sertified tester
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Навыки:
Atlassian Jira Black box testing Compatibility Testing HPQC Hybris Oracle Pl/SQL Quality Control Quality Management Unit Testing Unix Usability testing User Acceptance Testing Аналитический склад ума Модульное тестирование Ручное тестирование Тестирование Тестирование пользовательского интерфейса Управление проектами Функциональное тестирование