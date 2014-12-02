Тестировщик

Бойцов Дмитрий

Мужчина, 27 лет

skype: dboitsov

linkedin: http://ru.linkedin.com/pub/dmitry-boytsov/90/670/62a/

Senior QA/ Test lead

Информационные технологии, интернет, телеком

• Управление проектами

• Тестирование

• Аналитик

Опыт работы —7 лет

Апрель 2014 — настоящее время

9 месяцев

NOVARDIS

Санкт-Петербург

Руководитель отдела тестирования

Набор команды, внедрение процессов по управлению и контролю качества на e-commerce проектах компании.

Руководство распределенной командой тестировщиков, тестирование функциональное,

интеграционное, совместмости, удобства использования, нагрузочное.

Проведение UAT, интеграционных тестов вместе с заказчиком.

Январь 2013 — Февраль 2014

1 год 2 месяца

Сочи 2014, Оргкомитет

Сочи, sochi2014.com

Руководитель проектов, Venue Results Manager

Интегрирование, тестирование и поддержка систем обработки и дистрибуции результатов на спортивном

объекте на этапе до Игр. Управление и контроль системы и вовлеченного персонала

на время Игр.

Тестирование нескольких продуктов от разных производителей (сбор результатов,

обработка и у правление соревнованием, система дистрибуции результатов, клиентские

ресурсы с отображением данных).

Взаимодействие с удаленными центрами разработки в Германии и Испании. Интеграционнное

тестирование, performance, stress.

Взаимодействие со всеми структурами на объекте.

Работа в мультинациональой команде. Управление командой, управление и взаимодействие

с командой волонтеров.

Июнь 2012 — Декабрь 2012

7 месяцев

Exigen Services, ООО

Санкт-Петербург, exigenservices.ru

Старший инжинер по тестированию

Координация тестирования проекта (платформа для мониторинга крупных портфолио недвижимости),

тестирование "черного ящика", написание и верификация тестовой документации

(aptest).

Логгирование дефектов (TFS)

Работа по Scrum.

Контакт с клиентом по спорным вопросам.

Декабрь 2007 — Май 2012

4 года 6 месяцев

ООО "Эксперт-Система"

Санкт-Петербург, devexperts.com

QA engineer

Тестирование методом "черного ящика" платформы для трейдеров. Как backend, так и

fronend. Тестирование UI, Usability, compatibility (Windows, Apple, Linux),

maintanability (server components, crash handling), performance (using

TestComplete), security (sql injection etc.).

Логгирование дефектов (Jira)

Ведение и написание тестовой документации (DOORS, Polarion)

Участие в разработке и верификации требований и новых функциональностей совместно

с отделом аналитики.

Высшее образование

РГГМУ

Экономики и Менеджмента, Менеджер

Тесты, экзамены

2011

International Software Quality Board

ISTQB, Эксперт-Система, Sertified tester

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Навыки:

Atlassian Jira Black box testing Compatibility Testing HPQC Hybris Oracle Pl/SQL Quality Control Quality Management Unit Testing Unix Usability testing User Acceptance Testing Аналитический склад ума Модульное тестирование Ручное тестирование Тестирование Тестирование пользовательского интерфейса Управление проектами Функциональное тестирование