dbuz

Дмитрий dbuz

 
36 летРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-end разработчик
Отзывы заказчиков
Katerina25
Катерина 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Требуется консультация специалиста
очень качественный аудит нашел дубли контента, дал коментарии, кучу рекомендаций и много еще чего очень довольна
Хороший заказчик, быстро выходит на связь, своевременно производит оплату, задачи ставит понятные. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Antonlukk
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перенос верстки на Joomla 3.x , используется ZOO
Все хорошо, решил сложную задачу с джумлой
Замечательный заказчик, четкое и ясное тех.задание, всегда на связи и перед работой дает уточняющие разъяснения. Оплату произвел своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга