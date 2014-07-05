Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
9 лет назад
очень качественный аудит нашел дубли контента, дал коментарии, кучу рекомендаций и много еще чего очень довольна
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро выходит на связь, своевременно производит оплату, задачи ставит понятные. Сотрудничеством доволен.
$100
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо, решил сложную задачу с джумлой
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четкое и ясное тех.задание, всегда на связи и перед работой дает уточняющие разъяснения. Оплату произвел своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга