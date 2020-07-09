Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я сертифицированный таргетолог в Фейсбук и Инстаграм.
Если вы здесь, значит ищете возможности для роста своего бизнеса.
Что вам даст проведение рекламной кампании:
Если вы начинающий предприниматель, то сможете создать поток клиентов для вашего бизнеса.
Если у вас уже есть бизнес, вы сможете увеличить продажи и масштабировать его.
Что для этого нужно сделать? Обращайтесь ко мне.
В мои услуги входит:
1. Проверка готовности посадочной площадки для проведения рекламной кампании
2. Создание и настройка рекламного кабинета (если уже существует, то анализ предыдущих рекламных кампаний)
3. Анализ конкурентов
4. Определение УТП (услуги/товара - локомотива)
5. Определение и сегментирование ЦА
6. Проведение и анализ тестовой рекламной кампании
7. Масштабирование успешной рекламной кампании
Стоимость моих услуг зависит от сложности настройки, количества рекламных кампаний и выполненных работ.