Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я сертифицированный таргетолог в Фейсбук и Инстаграм. Если вы здесь, значит ищете возможности для роста бизнесса.

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я сертифицированный таргетолог в Фейсбук и Инстаграм.

Если вы здесь, значит ищете возможности для роста своего бизнеса.

Что вам даст проведение рекламной кампании:

Если вы начинающий предприниматель, то сможете создать поток клиентов для вашего бизнеса.

Если у вас уже есть бизнес, вы сможете увеличить продажи и масштабировать его.

Что для этого нужно сделать? Обращайтесь ко мне.

В мои услуги входит:

1. Проверка готовности посадочной площадки для проведения рекламной кампании

2. Создание и настройка рекламного кабинета (если уже существует, то анализ предыдущих рекламных кампаний)

3. Анализ конкурентов

4. Определение УТП (услуги/товара - локомотива)

5. Определение и сегментирование ЦА

6. Проведение и анализ тестовой рекламной кампании

7. Масштабирование успешной рекламной кампании

Стоимость моих услуг зависит от сложности настройки, количества рекламных кампаний и выполненных работ.