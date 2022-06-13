ddanilov86

Видеоредактор/Графический дизайнер

Я постоянный видеомонтажер и графический дизайнер-фрилансер из России. Создаю образовательные, рекламные и лайфстайл-видео, а также короткометражные документальные фильмы. У меня также есть большой опыт работы с ютуберами, редактирование пакетов видео для социальных сетей, которые отформатированы в соответствии со стандартами для YouTube, Instagram, TikTok, Telegram.

Я провожу большую часть видеомонтажа и цветокоррекции с помощью Adobe Premiere Pro. Я хорошо разбираюсь в Adobe After Effects.

Я очень мотивирован и трудолюбив, а также организован и детализирован в своем рабочем процессе. Я понимаю необходимость укладываться в сроки, мне удобно работать удаленно, и я с нетерпением жду совместной работы с вами над вашим следующим проектом. Используя сочетание технических навыков и творчества, моя цель — воплотить ваше видение в жизнь.

Видеомонтажер/Графический дизайнер

Профессиональный видеоредактор / Графический дизайнер / Adobe Premiere Pro * After Effects / Adobe Photoshop /