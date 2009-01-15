Компания «DDD-interior» предлагает вам широкий спектр услуг в области; 3D визуализация, виртуальные туры, видео и флеш-анимация, интерактивные сайты и WEB приложения, а также изготовление масштабных макетов.

сотрудничество с нашей компанией благотворно для:

D Имиджа компании – образ мышления создает имидж человека, качественный и уникальный продукт создает имидж компании!

D Конкурентоспособности – теперь высокий уровень вашей копании не просто заметен, теперь он ярко выражен!

D Комплексного решения – по вашему пожеланию, наша компания окажет вам полный комплекс услуг - от проекта до реализации!

Более 7 лет мы работаем на рынке услуг. За этот промежуток времени мы накопили достаточно опыта для реализации проектов любой сложности!

Предметная визуализация

Насколько возможно ознакомление с предметом находящимся на стадии разработки? Теперь это возможно! Созданную 3D модель можно приблизить и удалить, рассмотреть любую деталь с любого ракурса, ознакомиться с материалом, показать разрез, показать всю функциональность, возможности, достоинства и преимущества!

Прогресс, работающий на вас!

2D

Также мы предлагаем использовать нашу креативность, изобретательность и профессионализм для разработки: Фирменного стиля, логотипов, визиток, листовок, буклетов и любого другого полиграфического продукта.

Ваши желания - наша реализация!

Масштабное макетирование

Мы готовы изготовить для вас макет любой сложности! Используя качественные материалы, мы можем создать максимально приближенный к реальности макет вашего объекта или объектов недвижимости. Изобразить план типового этажа под съемной крышей, а также варианты ночного освещения и наружное освещение фасадов!

Масштабный аксессуар профессиональной компании!

Архитектурная визуализация

У вас есть желание заглянуть в будущее? Мы рады вам помочь! Наши профессионалы создадут для вас самые реалистичные ракурсы вашего объекта, подчеркивая все преимущества и особенности. Качество изображения практически не отличимое от фотографии, высокий уровень детализации и реалистичности!

Инвестор выбирает именно вас!

Интерьеры

Вы уже представили, как будет выглядеть «дом вашей мечты» квартира или офис? С учетом всех конструктивных особенностей мы, создадим для вас уникальный дизайн проект, превращая недостатки в преимущества, создавая для вас атмосферу комфорта и уюта! С помощью наших специалистов мы воплотим проект в жизнь!

С нами, мечты реальны!

Сайты

Как часто вы заходите на интересный сайт и увлекаетесь ознакомлением с ним? Теперь такой сайт может быть у вас! Наша компания изготовит для вас яркий, запоминающийся сайт любой сложности. Ваш индивидуальный сайт станет любимым местом для ваших клиентов, компаньонов, а также показателем для конкурентов!

Современные технологии – новая жизнь!

3D ролики

Каким образом можно донести максимум информации о объекте недвижимости, копании или продукте так, чтобы она ассоциировался с положительными эмоциями, и мотивировать клиента на приобретение вашего продукта? Используя последние технологии! Возможности 3D графики позволяют расширить кругозор и экономить ваше время и деньги, предоставляя вам безграничные возможности, и преимущества!

Фантазируйте, мечтайте, мы воплотим это в жизнь!

Виртуальные туры

Может ли ваш потенциальный клиент, к примеру, посетить вашу гостиницу, салон, ресторан восхититься его изящным интерьером, выбрать столик и оценить вид из окна – не покидая своего дома или офиса? Новая услуга – позволяющая максимально ознакомиться с любым помещением при помощи компьютера. Виртуальные туры - это инновационный продукт, позволяющий вам быть ближе к клиентам, и на шаг опережать конкурентов!

Хороший шанс, идти в ногу со временем!