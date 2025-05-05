Дизайнер бизнес-продуктов
Профессионально разрабатываю сайты и создаю презентации для компаний уже более 5-ти лет.
Высшее образование в сфере веб-дизайна.
Учащаяся Президентской Академии РАНХиГС.
Навыки: графический дизайн, копирайтинг (составление текста), визуальное оформление.
Работаю SMM-специалистом, копирайтером; опыт работы - 5 лет.
Уровень знания иностранных языков:
Английский язык - B2
Испанский язык - A2
Китайский язык - A2
Выполняю переводы с английского на русский и наоборот.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация Информационное поле1 просмотр
- Презентация Первый каналнет просмотров
- Презентация Цифровой разрыв1 просмотр
- Презентация SMEGнет просмотров
- Презентация Медиа-эффектынет просмотров
- Презентация Золотое Яблоко1 просмотр
- Презентация OKKOнет просмотров