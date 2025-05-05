Дизайнер бизнес-продуктов

Профессионально разрабатываю сайты и создаю презентации для компаний уже более 5-ти лет.

Высшее образование в сфере веб-дизайна.

Учащаяся Президентской Академии РАНХиГС.

Навыки: графический дизайн, копирайтинг (составление текста), визуальное оформление.

Работаю SMM-специалистом, копирайтером; опыт работы - 5 лет.

Уровень знания иностранных языков:

Английский язык - B2

Испанский язык - A2

Китайский язык - A2

Выполняю переводы с английского на русский и наоборот.