ddekart

Пит ddekart

 
89 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
3ds Max,ArchiCAD - проектирование (design),визуализация (rendering),etc....

Образование высшее (Львовский Политехнический) - инженер-конструктор.

Хорошее владение ArchiCAD, 3ds Max+V-Ray.

Опыт работы более 6 лет как для архитектурно-дизайнерских студий так и непосредственно для заказчиков.

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1356
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1602