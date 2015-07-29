3ds Max,ArchiCAD - проектирование (design),визуализация (rendering),etc....
Образование высшее (Львовский Политехнический) - инженер-конструктор.
Хорошее владение ArchiCAD, 3ds Max+V-Ray.
Опыт работы более 6 лет как для архитектурно-дизайнерских студий так и непосредственно для заказчиков.
Портфолио
- Коттедж-шале в Карпатах312 просмотров
- Домик с сауной.Проект (стадия ЭП) продается.341 просмотр
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#1356
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1602