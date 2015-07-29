3ds Max,ArchiCAD - проектирование (design),визуализация (rendering),etc....

Образование высшее (Львовский Политехнический) - инженер-конструктор.

Хорошее владение ArchiCAD, 3ds Max+V-Ray.

Опыт работы более 6 лет как для архитектурно-дизайнерских студий так и непосредственно для заказчиков.