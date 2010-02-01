Команда состоит из 3 человек. Местонахождение Беларусь.

Команда "WebQSoft" была организована 2003 году.

К каждому заказчику мы подходим индивидуально, исходя из его пожеланий и финансовых возможностей.

Профессиональные навыки:

Проектирование и разработка программных продуктов, опыт работы в команде, проектирование баз данных, интеграция платежных систем, биллингов и т.д.

Нами разработа собственная CMS, которая ориентирована на многие виды деятельности, начиная от простого сайта-визитки до больших интернет-проектов (интернет-магазины и т.д.)

Языки программирования и технологии:

PHP(Smarty), ASP, HTML, DHTML, CSS, Javascript, Ajax, XML, ООП

MSSQL, MySQL, PSQL

C++ (STL, MFC)

Работы:

- Система показа рекламы (рекламодатели предоставляют рекламу магазинам, те в свою очередь показывают ее на своих телевизорах в магазине). В данном проекте реализована серверная(PHP, Smarty, HTML, DHTML, AJAX) и клиентская часть(C++) - http://www.tvnet.com.au/ или www.shurebets.com/flash (админ часть - admin/admin, рекламодатель - adv/adv, магазин - shop/shop)

- Магазин CD/DVD дисков - http://bomba.shurebets.com

http://bomba.shurebets.com/admin - логин/пароль - admin/admin

- Разработка сервиса шаринга фотографий для фотостудии (клиентская часть и админ часть) - http://chemprints.com/ или для тестирования http://www.shurebets.com/photos - для admin - admin/admin

- Сервис по бронированию отелей - http://www.hotelsupermarket.com/

- Clone yandex.market - www.pricepro.ru - admin part - admin/admin

- Разработка сервиса электронной коммерции (Ecommerce). Со статической генерацией страницы. Multilanguage, catalog manager, product manager, payment manager и т.д. (admin часть admin/admin). Готовность 95%. -

http://shurebets.com/ecomm

- Интернет-магазин на арабском языке с системой рефералов (user часть, маркетинг admin, технический администратор) - http://topnetint.com

- Интернет-магазин (работа с xml-файлами более 1 Гб)(http://market.domainforte.com/detail.php?id=4) - http://www.pricespread.com/

- Система статистики и мониторинга - http://stats.shurebets.com для http://www.domainforte.com/

- Travel система заказа отелей, авто-туров, аттракционов и т.д. (ASP + MSSQL, HTML, DHTML).

http://www.discovertravelandtours.com/testsystem/pcweb/demo2/ - (групповой заказ)

http://www.discovertravelandtours.com/testsystem/pcweb/demo1/ - (частный заказ)

По данным адресам лежат скрипты, которые обращаются к тестовым БД.

- Разработка и Оптимизация БД для сервиса "Travell" - система предоставляет пользователям сервиса заказывать услуги системы "Travell". Система состояла из 198 таблиц и ~160 хранимых процедур

- Домашняя аптека - http://www.symptoms-n-tips.com

- Сайт по продаже маек - http://tshirt.com/

- магазин по продаже SEO услуг - (клиентская и админская часть).