ddmitrievich

Переводчик (английский/немецкий)
Ответственный переводчик с опытом письменных переводов с английского языка и наоборот. Легко обучаюсь и нахожу контакт с разными людьми, большое внимание уделяю качеству перевода и соблюдению сроков.
2008-2013г. Московский Педагогический Государственный Университет (Лингвист. Преподаватель)
Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур
2012г. Southern Arkansas University (Лингвист. Преподаватель)
Стажировка зарубежом
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