ddmitrievich

Переводчик (английский/немецкий)

Ответственный переводчик с опытом письменных переводов с английского языка и наоборот. Легко обучаюсь и нахожу контакт с разными людьми, большое внимание уделяю качеству перевода и соблюдению сроков.

2008-2013г. Московский Педагогический Государственный Университет (Лингвист. Преподаватель)

Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур

2012г. Southern Arkansas University (Лингвист. Преподаватель)

Стажировка зарубежом