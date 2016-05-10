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Александр Воробьев
de3mondd
de3mondd
31 год
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Работаю качественно и с любовью
5 лет опыта работы в игровой индустрии
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Alien
102 просмотра
T-34_Rudy
159 просмотров
TuranIII
117 просмотров
TuranIII
107 просмотров
Pz_IV
107 просмотров
PzIV
122 просмотра
BT_7A
110 просмотров
BT_7A
113 просмотров
Lux
102 просмотра
Lux
108 просмотров
Margaery
104 просмотра
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