de3mondd

Александр Воробьев de3mondd

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работаю качественно и с любовью

5 лет опыта работы в игровой индустрии

Портфолио
  • Alien
    Alien
    102 просмотра
  • T-34_Rudy
    T-34_Rudy
    159 просмотров
  • TuranIII
    TuranIII
    117 просмотров
  • TuranIII
    TuranIII
    107 просмотров
  • Pz_IV
    Pz_IV
    107 просмотров
  • PzIV
    PzIV
    122 просмотра
  • BT_7A
    BT_7A
    110 просмотров
  • BT_7A
    BT_7A
    113 просмотров
  • Lux
    Lux
    102 просмотра
  • Lux
    Lux
    108 просмотров
  • Margaery
    Margaery
    104 просмотра