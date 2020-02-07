Создание визуала в Instagram.
Здравствуйте, я начинающий контент-менеджер.
Не секрет, что перед тем как купить какой-то предмет/услугу, мы первым делом обращаем внимание на внешний вид. Поэтому красиво оформленная страница повысит вероятность того, что покупатели заинтересуются в вашем товаре/услуге.
Особенно в то время, когда люди предпочитают совершать покупки в интернете, нужно переходить на современную площадку.
Что я вам предлагаю:
— Оформление шапки.
— Создание аватарки.
— Дизайн ленты.
Работаю как с бизнес аккаунта, так и с личными.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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