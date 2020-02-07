Создание визуала в Instagram.

Здравствуйте, я начинающий контент-менеджер .

Не секрет, что перед тем как купить какой-то предмет/услугу, мы первым делом обращаем внимание на внешний вид. Поэтому красиво оформленная страница повысит вероятность того, что покупатели заинтересуются в вашем товаре/услуге.

Особенно в то время, когда люди предпочитают совершать покупки в интернете, нужно переходить на современную площадку.

Что я вам предлагаю:

— Оформление шапки.

— Создание аватарки.

— Дизайн ленты.

Работаю как с бизнес аккаунта, так и с личными.