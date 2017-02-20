deader25

Арсений deader25

 
30 летУкраина/Черкассы
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
IT-специалист широкого профиля

Белогородский Арсений Олегович

Дата рождения: 25 июн. 1993

Регион: Черкассы

Телефон(ы): 0662601297

Скайп: doomen2506

E-mail: [email protected]

PHP-програмист, Веб-програмист, Веб-разработчик.

Знание языков

Pascal, PHP, CSS, HTML – normal; Delfi, C++, Java, JavaScript и MySQL - junior.

Образование

Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина)

Год окончания 2014

Интеллектуальные системы принятия решений, факультет вычислительной техники, интеллектуальных и управляющих систем, бакалавр.

Опыт работы

Фриланс.

Личные качества

Креативность, коммуникабельность, ответственность, быстрое обучение, аналитический склад ума.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJava