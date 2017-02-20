IT-специалист широкого профиля
Белогородский Арсений Олегович
Дата рождения: 25 июн. 1993
Регион: Черкассы
Телефон(ы): 0662601297
Скайп: doomen2506
E-mail: [email protected]
PHP-програмист, Веб-програмист, Веб-разработчик.
Знание языков
Pascal, PHP, CSS, HTML – normal; Delfi, C++, Java, JavaScript и MySQL - junior.
Образование
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого (Черкассы, Украина)
Год окончания 2014
Интеллектуальные системы принятия решений, факультет вычислительной техники, интеллектуальных и управляющих систем, бакалавр.
Опыт работы
Фриланс.
Личные качества
Креативность, коммуникабельность, ответственность, быстрое обучение, аналитический склад ума.