Разработка сайтов под ключ, вёрстка, дизайн

Приветствую! Меня зовут Влад, мне 26 лет. Уже более 5 лет занимаюсь разработкой сайтов, поднимаю сайты преимущественно на DLE, но можем использовать любую другую CMS (на Ваш выбор или на мой опыт).

Делаю одностраничники, кино-порталы, интернет-магазины, сайты-визитки, лендинги (целевая, посадочная страница) и многое другое.

Можем также поправить уже готовый проект.

Так же возможно маркетинговое продвижение Ваших проектов.

Свои данные не очень бы хотелось оставлять, особенно номер телефона - устал от спама.

Для того, чтобы Вам было спокойно работать со мной могу скинуть ссылки на профили на различных ресурсах.

Здесь я недавно, только сейчас почувствовал нехватку в средствах и поэтому решил попробовать себя во фрилансе, обычно я работал с давними клиентами, но у них пока что закончились проекты. Пишите, помогу чем смогу.P.S. По запросу кину портфолио. Тут нет возможности указать т.к не работал на этой площадке.