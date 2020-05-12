dean6667

Юсупов Дин dean6667

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Рекламный буклет книги.

    Нужно сделать рекламный буклет книги на английском языке, около 10 страниц. Нужно красиво оформит. Разместить краткое содержание книги а также отзывы читателей и критиков. (они будут представлены на английском)

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 5 минутную презентацию аудиокниги.

    Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин.  Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно. Дайте знать.  Спасибо.

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Веб сайт для книги.

    Привет Алексей. Нужно с нуля сделать веб для одной книги (пока). С возможностью переключения на Русский и Английские языки. Обложка и иллюстрации есть, конечно надо будет еще кое какую красоту от себя добавить. Дай знать ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад