Качественный перевод небольшого рассказа. 226 слов, с Русского на Английский.
Переводы8 заявок
Закрыт
4 года назад
Качественный перевод небольшого рассказа. 226 слов, с Русского на Английский.
Нужно сделать рекламный буклет книги на английском языке, около 10 страниц. Нужно красиво оформит. Разместить краткое содержание книги а также отзывы читателей и критиков. (они будут представлены на английском)
Озвучена книга, на английском. Сделан retail sample, продолжительность 5 мин. Нужно сделать под нее привлекательную презентацию. Музыка имеется если будет нужно. Дайте знать. Спасибо.
Привет Алексей. Нужно с нуля сделать веб для одной книги (пока). С возможностью переключения на Русский и Английские языки. Обложка и иллюстрации есть, конечно надо будет еще кое какую красоту от себя добавить. Дай знать ...