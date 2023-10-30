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Усім бажаю здоров'я тим хто переглядає інформацію. Хотілось би розглянути ситуацію в котрій знаходжусь, служу в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, 2 місяці тому потрапив до небойової бригади у місті Дніпро, до цього увесь час був у 17 отбр і пройшов усі можливі фронти( окрім Харківського ). 2 місяці тому сім'я потрапила до ДТП в котрому ледь залишились живі, зараз за сімейними обставинами ( за котрими повинні були звільнити, але тільки перевели до Дніпра ) знаходжусь поруч з сім'єю, ще з 03 місяця почав проходити курси Жені @FreelancerLifeStyle, до війни доречі теж вчився але безкоштовно самостійно, повільно. Прийняв рішення для себе на початку 2023 року що потрібно окрім війни якось вчитись, щоб було легше інтегруватись до цивільного життя, тому продовжив навчання з 3-го місяця, але вже платними курсами, зараз увесь час намагаюсь верстати( типу портфоліо ) та й руку набиваю. Тож до чого я зараз так як я знаходжусь не в бойових, премії немає, і я б з радістю пішов до офісу на повно робочий день, але служба, тож я шукаю дистанційну роботу, і сподіваюсь що знайдеться компанія яка недивлячись на мою службу зможе давати мені роботу. Для мене то буде рятівний круг. Усім дякую за увагу, якщо є питання до мене, чи з'явилось бажання особисто поспілкуватись номер у резюме є, гарного дня, мирного неба.