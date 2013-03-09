deathbonus

Опыт работы:
1. Администратор хостела
Период: С марта 2012 года по настоящее время
Должность: Администратор (Полная занятость)
Организация: Хостел "8 этаж", г.Томск
Описание деятельности организации: Предоставление услуг проживания
Должностные обязанности: Прием и размещение гостей, SMO, работа с системами бронирования (hostelworld.com, booking.com), организация и проведение дополнительных культурно-ознакомительных мероприятий, ведение отчетности
2. Веб-мастер
Период работы: С сентября 2011 года по настоящее время
Должность: Специалист по созданию сайтов (Полная занятость)
Организация: Веб-студия "WEBstroy" (webstroy70.ru), г.Томск
Описание деятельности организации: Создание, сопровождение и продвижение сайтов
Должностные обязанности: Поиск клиентов, встреча с клиентами, составление задания, разработка дизайна и структуры сайтов, контентное наполнение сайтов, первоначальное продвижение (SEO, SMO)
3. Администратор сайта
Период работы: С октября 2011 по май 2012 года
Должность: Администратор сайта (Частичная занятость)
Организация: Магазин доставки спортивного питания "Гладиатор", г.Томск
Описание деятельности организации: Продажа и доставка спортивного питания и аксессуаров
Должностные обязанности: Разработка дизайна и структуры сайта, контентное наполнение сайта, техническое и информационное обновление, прием заявок, консультации клиентов
4. Ведущий чайных церемоний
Период работы: С декабря 2010 по сентябрь 2011 года
Должность: Ведущий чайных церемоний (Полная занятость)
Организация: Чайный клуб "Чайная обитель", г.Томск
Описание деятельности организации: Продажа чая и сопутствующих товаров, проведение чайных церемоний и знакомство с китайской чайной культурой, проведение смежных по духу культурных мероприятий
Должностные обязанности: Проведение чайных церемоний
Образование:
Учебное заведение: (ТГУ) Томский государственный университет
Дата окончания: 2010 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Философский
Специальность: Философия и методология науки
Форма обучения: Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Английский: Разговорный
Компьютерные навыки: Владение следующими программами:
пакет Microsoft Office, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Audition, Sony Sound Forge.
Знание HTML, CSS.
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Ключевые навыки и достижения:
Самостоятельное овладение навыками разработки и сопровождения сайтов (CMS, HTML, SEO, SMO). Продолжаю осваивать данное направление, изучаю языки программирования.
Дополнительные сведения: Ответственность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, обучаемость. Аналитический склад ума, навыки работы с большими объемами информации.
Хобби: Тяжелая атлетика, сноубординг, написание и исполнение музыки, чтение, изучение и практика китайской чайной культуры, мате