deathbonus

Веб-мастер, администратор сайтов

Опыт работы:

1. Администратор хостела

Период: С марта 2012 года по настоящее время

Должность: Администратор (Полная занятость)

Организация: Хостел "8 этаж", г.Томск

Описание деятельности организации: Предоставление услуг проживания

Должностные обязанности: Прием и размещение гостей, SMO, работа с системами бронирования (hostelworld.com, booking.com), организация и проведение дополнительных культурно-ознакомительных мероприятий, ведение отчетности

2. Веб-мастер

Период работы: С сентября 2011 года по настоящее время

Должность: Специалист по созданию сайтов (Полная занятость)

Организация: Веб-студия "WEBstroy" (webstroy70.ru), г.Томск

Описание деятельности организации: Создание, сопровождение и продвижение сайтов

Должностные обязанности: Поиск клиентов, встреча с клиентами, составление задания, разработка дизайна и структуры сайтов, контентное наполнение сайтов, первоначальное продвижение (SEO, SMO)

3. Администратор сайта

Период работы: С октября 2011 по май 2012 года

Должность: Администратор сайта (Частичная занятость)

Организация: Магазин доставки спортивного питания "Гладиатор", г.Томск

Описание деятельности организации: Продажа и доставка спортивного питания и аксессуаров

Должностные обязанности: Разработка дизайна и структуры сайта, контентное наполнение сайта, техническое и информационное обновление, прием заявок, консультации клиентов

4. Ведущий чайных церемоний

Период работы: С декабря 2010 по сентябрь 2011 года

Должность: Ведущий чайных церемоний (Полная занятость)

Организация: Чайный клуб "Чайная обитель", г.Томск

Описание деятельности организации: Продажа чая и сопутствующих товаров, проведение чайных церемоний и знакомство с китайской чайной культурой, проведение смежных по духу культурных мероприятий

Должностные обязанности: Проведение чайных церемоний

Образование:

Учебное заведение: (ТГУ) Томский государственный университет

Дата окончания: 2010 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Философский

Специальность: Философия и методология науки

Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки:

Английский: Разговорный

Компьютерные навыки: Владение следующими программами:

пакет Microsoft Office, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Audition, Sony Sound Forge.

Знание HTML, CSS.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Ключевые навыки и достижения:

Самостоятельное овладение навыками разработки и сопровождения сайтов (CMS, HTML, SEO, SMO). Продолжаю осваивать данное направление, изучаю языки программирования.

Дополнительные сведения: Ответственность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, обучаемость. Аналитический склад ума, навыки работы с большими объемами информации.

Хобби: Тяжелая атлетика, сноубординг, написание и исполнение музыки, чтение, изучение и практика китайской чайной культуры, мате