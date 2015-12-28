deaz

Влад deaz

 
28 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Уникальный дизайн, качественные сайты, логотипы, баннеры и иконки

Несмотря на " пятиминутную" регистрацию , я работаю в качестве фрилансера 7 месяцев. ( до этого работал офлайн в "холодную")

Многие могут похвастаться 6-летней регистрацией, но качество работы зависит не от зарегистрированного несколько лет аккаунта,а от активной ежедневной работы.

Направления деятельности:

  • дизайн сайтов, логотипов, баннеров.
  • вёрстка сайтов ( HTML5 + CSS3 + jQuery).
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Мои обязательства:

  • Исправление любых ошибок, глюков, багов и прочей чертовщины;
  • Исправления в случае несоответствия заданию;
  • Консультативную поддержку и минимальные правки кода;

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Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, ненавязчивое общение.
  • 100% -ный ответ на письма, написанные на почту.
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HTMLjQuery