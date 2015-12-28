Уникальный дизайн, качественные сайты, логотипы, баннеры и иконки

Несмотря на " пятиминутную" регистрацию , я работаю в качестве фрилансера 7 месяцев. ( до этого работал офлайн в "холодную")

Многие могут похвастаться 6-летней регистрацией, но качество работы зависит не от зарегистрированного несколько лет аккаунта,а от активной ежедневной работы.

Направления деятельности:

дизайн сайтов, логотипов, баннеров .

. вёрстка сайтов ( HTML5 + CSS3 + jQuery).

.....................................................................................

Мои обязательства:

Исправление любых ошибок, глюков, багов и прочей чертовщины;

Исправления в случае несоответствия заданию;

Консультативную поддержку и минимальные правки кода;

.....................................................................................

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Постоянный контакт.

Доброжелательное, ненавязчивое общение.

100% -ный ответ на письма, написанные на почту.

....................................................................................