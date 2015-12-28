Уникальный дизайн, качественные сайты, логотипы, баннеры и иконки
Несмотря на " пятиминутную" регистрацию , я работаю в качестве фрилансера 7 месяцев. ( до этого работал офлайн в "холодную")
Многие могут похвастаться 6-летней регистрацией, но качество работы зависит не от зарегистрированного несколько лет аккаунта,а от активной ежедневной работы.
Направления деятельности:
- дизайн сайтов, логотипов, баннеров.
- вёрстка сайтов ( HTML5 + CSS3 + jQuery).
Мои обязательства:
- Исправление любых ошибок, глюков, багов и прочей чертовщины;
- Исправления в случае несоответствия заданию;
- Консультативную поддержку и минимальные правки кода;
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Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, ненавязчивое общение.
- 100% -ный ответ на письма, написанные на почту.
Действие аккаунта приостановлено!