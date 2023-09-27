МОНТАЖЕР, РЕЖИССЕР МОНТАЖА
Рачинский Игорь Владимирович
Мобильный телефон: (985) 729-01-09 (до 01.00)
E-mail: [email protected]
Город проживания: Москва
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
ОПЫТ РАБОТЫ:
С января 2007 года по настоящее время: режиссер монтажа (частичная занятость, фриланс)
Название организаций: "Хороший Праздник", "Urban Video", "Beauty Digest".
Должностные обязанности: режиссура и монтаж отснятого видеоматериала, авторинг и видеодизайн.
С декабря 2001 по январь 2007 года: инженер по обслуживанию сетей (полная занятость)
Название организации: Веернет/Миг-Телеком (интернет-провайдер).
Должностные обязанности: прокладка и монтаж оптоволоконных сетей.
С сентября 1997 по ноябрь 2001 года: начальник отдела рекламы и маркетинга (полная занятость)
Название организации: ООО "КОФР", - импорт и оптовая продажа алкогольной продукции.
Должностные обязанности: маркетинг, административная и рекламная работа в сфере мелкого и среднего бизнеса.
С июля 1993 по сентябрь 1997 года: директор (полная занятость)
Название организации: "ДЕКАРТ" (ТОО "Дженерал Проджект"), - полный цикл создания коротких фильмов (клипов) в сфере музыки, рекламы, пилотных и экспериментальных проектов в различных жанрах кино-видеопроизводства.
Должностные обязанности: авторская, продюсерская, режиссерская и директорская работа в ряде кино-видеопроектов (музыкальные клипы, представительские фильмы, музыкальная программа).
Английский язык: технический
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И ДОСТИЖЕНИЯ:
Опыт организационной и творческо-производственной деятельности, знание основ и навыки рекламной работы,знание технологических и организационных процессов кино-видеопроизводства, способность генерировать идеи в жанре короткого
фильма и оформлять их в сценарную заявку, опыт режиссуры и монтажа.
Хорошее знание программ Adobe Premiere, Encore DVD, Cannopus ProCoder, знание Adobe After Effects, Adobe PhotShop, Adobe Audition.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
общительность, творческий подход к выполнению своих обязанностей,
стремление к получению новых знаний.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
готовность к работе в условиях ненормированного рабочего дня и в ночное время.
Вредные привычки отсутствуют.
УВЛЕЧЕНИЯ:
музыка, спорт, лит.творчество.