МОНТАЖЕР, РЕЖИССЕР МОНТАЖА

Рачинский Игорь Владимирович

Мобильный телефон: (985) 729-01-09 (до 01.00)

E-mail: [email protected]

Город проживания: Москва

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

С января 2007 года по настоящее время: режиссер монтажа (частичная занятость, фриланс)

Название организаций: "Хороший Праздник", "Urban Video", "Beauty Digest".

Должностные обязанности: режиссура и монтаж отснятого видеоматериала, авторинг и видеодизайн.

С декабря 2001 по январь 2007 года: инженер по обслуживанию сетей (полная занятость)

Название организации: Веернет/Миг-Телеком (интернет-провайдер).

Должностные обязанности: прокладка и монтаж оптоволоконных сетей.

С сентября 1997 по ноябрь 2001 года: начальник отдела рекламы и маркетинга (полная занятость)

Название организации: ООО "КОФР", - импорт и оптовая продажа алкогольной продукции.

Должностные обязанности: маркетинг, административная и рекламная работа в сфере мелкого и среднего бизнеса.

С июля 1993 по сентябрь 1997 года: директор (полная занятость)

Название организации: "ДЕКАРТ" (ТОО "Дженерал Проджект"), - полный цикл создания коротких фильмов (клипов) в сфере музыки, рекламы, пилотных и экспериментальных проектов в различных жанрах кино-видеопроизводства.

Должностные обязанности: авторская, продюсерская, режиссерская и директорская работа в ряде кино-видеопроектов (музыкальные клипы, представительские фильмы, музыкальная программа).

Английский язык: технический

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И ДОСТИЖЕНИЯ:

Опыт организационной и творческо-производственной деятельности, знание основ и навыки рекламной работы,знание технологических и организационных процессов кино-видеопроизводства, способность генерировать идеи в жанре короткого

фильма и оформлять их в сценарную заявку, опыт режиссуры и монтажа.

Хорошее знание программ Adobe Premiere, Encore DVD, Cannopus ProCoder, знание Adobe After Effects, Adobe PhotShop, Adobe Audition.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

общительность, творческий подход к выполнению своих обязанностей,

стремление к получению новых знаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

готовность к работе в условиях ненормированного рабочего дня и в ночное время.

Вредные привычки отсутствуют.

УВЛЕЧЕНИЯ:

музыка, спорт, лит.творчество.