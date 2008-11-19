Деятельность:
- журналистика, рерайт, копирайт;
- написание рефератов и курсовых работ по гуманитарным специальностям;
- переводы (англ., укр.)
Образование:
- высшее, ф-т иностранных языков
Опыт работы:
- более 3-х лет в СМИ, печатных изданиях, журналист
Портфолио
- Что такое сплит-система кондиционирования188 просмотров
- Что следует знать об ипотеке142 просмотра
- Цветовая гамма пластикового окна140 просмотров
- Функциональность простого кондиционера126 просмотров
- Система отопления109 просмотров
- Разновидности паркета143 просмотра
- Преимущества и недостатки пластиковых окон141 просмотр
- Обустройство ванной комнаты119 просмотров
- Ипотечный кредит121 просмотр
- Деревянное покрытие для вашего пола142 просмотра