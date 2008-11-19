Деятельность:

- журналистика, рерайт, копирайт;

- написание рефератов и курсовых работ по гуманитарным специальностям;

- переводы (англ., укр.)

Образование:

- высшее, ф-т иностранных языков

Опыт работы:

- более 3-х лет в СМИ, печатных изданиях, журналист