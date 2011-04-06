.net, asp.net, extjs, xslt, mvc, c#, javascript, nhiberbate
English Upper Intermediate
asp.net c# ajax javascript xml/xslt nhibernate t-sql extjs jquery, bitrix
twitter, google, api, facebook, sdf, nunit, nant, sandcastle, fxcop, sencha, mvc
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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1 отзыв
от $3000
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от $3000
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