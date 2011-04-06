decker

Александр decker

 
38 летРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
.net, asp.net, extjs, xslt, mvc, c#, javascript, nhiberbate

English Upper Intermediate

asp.net c# ajax javascript xml/xslt nhibernate t-sql extjs jquery, bitrix

twitter, google, api, facebook, sdf, nunit, nant, sandcastle, fxcop, sencha, mvc

JavascriptjQueryAjax
Отзывы заказчиков
itseedbed
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
13 лет назад
Срочно! Специалист по NHIBERNATE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Базы данных
1 отзыв
от $3000
от 30 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $3000
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $3000
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $3000
нет рейтинга