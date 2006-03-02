ded200

Гость ded200

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Создание фото сайта

    Необходимо создать фото сайт, который будет автоматически обновляться каждый день. Принцип таков: робот (бот) гуляет в сети Интернет, ищет новые галереи, добавляет их в базу (то есть добавляет название галереи, урлы всех фото). А сами фото ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Необходимо поднятие тИЦ

    Необходимо поднять тИЦ для сайта http://love.erolib.ru (сайт знакомств) На сегодняшний день тИЦ является всего 90. Необходимо поднять выше - для начала до 500-700 А дальше посмотрим. Интересуют только белые (т.е. легальные) методы поднятия тИЦ. Автоматический обмен ссылками ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поиск интересного контента для развлекательного блога

    Нужен интересный контент для развлекательного блога. Это веселые картинки, интересное видео (небольшие клипы), различные фото сессии (к примеру, самые высокие здания мира, необычная авария и т.д.). Самое главное - все должно быть с западных сайтов ...

    Поиск информации19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад