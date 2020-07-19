Инженер-строитель, любитель географии

Благодаря инженерному образованию и большому опыту хорошо ориентируюсь в технических вопросах, на которые могу писать оригинальные статьи (копирайт) и делать рерайт текстов. По вопросам, касающимся строительной тематики смогу осветить любую тему, но в IT-технологиях не силен. Экономику и право также предпочитаю не затрагивать, поскольку считаю, чтобы писать на эти темы, надо их знать. Из гуманитарных тем ближе всего тематика географическая-страны мира и народы, их населяющие. Опыт работы в этой сфере небольшой-всего два месяца, но за это время для двух бирж было написано более сотни работ, включая копирайт, рерайт, комментарии на форумах. Ни один из этих текстов не был забракован web-мастерами.