Добрый день! 1.Нужна продающая СЕО-статья на 4-5 т.з. 2.Нужна статья инструкция по пользованию сайтом 4-5 т.з. Выбор буду делать по цене, указывайте, пожалуйста, цены за 1000 знаков в подписи. В личку не стучитесь, редко ее просматриваю, оплата ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт www.bsmir.com.ua (в данный момент идет его доработка)открытие планируется после НГ. Требуется сбор информации(контента). Тематика сайта – строительные материалы и работы. Что именно нужно сделать: Сбор данных с каталогов(PDF, Excel и пр.), с сайтов ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $450
Добрый день! Нужно разработать дизайн для интернет-каталога товаров и услуг. Т.3 имеется. От Вас цена и сроки. Будут рассматриваться исполнители с достойным и качественным портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $800
Необходимо разработать сайт, нечто вроде интернет магазина по электротехническим товарам, т.е. должен быть рубрикатор, поиск, отсеивание и нахождение конкретно выбранного продукта. Возможность сравнения продуктов различных брендов! Сайт, сам по себе, продавать не будет, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Ответный отзыв
Алена, спасибо огромное! Человек написал текст не имея, практически, никаких данных по сайту! Схватила смысл на лету, без каких-либо дополнений или описаний; текстом очень доволен! Буду обращаться неоднократно и Вам советую!
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