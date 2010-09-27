dede

Онопа dede

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продающий текст и текст-инструкция

    Добрый день! 1.Нужна продающая СЕО-статья на 4-5 т.з. 2.Нужна статья инструкция по пользованию сайтом 4-5 т.з. Выбор буду делать по цене, указывайте, пожалуйста, цены за 1000 знаков в подписи. В личку не стучитесь, редко ее просматриваю, оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сбор информации для сайта (Контент)

    Доброго времени суток! Есть сайт www.bsmir.com.ua (в данный момент идет его доработка)открытие планируется после НГ. Требуется сбор информации(контента). Тематика сайта – строительные материалы и работы. Что именно нужно сделать: Сбор данных с каталогов(PDF, Excel и пр.), с сайтов ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн каталога товаров

    $450

    Добрый день! Нужно разработать дизайн для интернет-каталога товаров и услуг. Т.3 имеется. От Вас цена и сроки. Будут рассматриваться исполнители с достойным и качественным портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт-каталог продукции

    $800

    Необходимо разработать сайт, нечто вроде интернет магазина по электротехническим товарам, т.е. должен быть рубрикатор, поиск, отсеивание и нахождение конкретно выбранного продукта. Возможность сравнения продуктов различных брендов! Сайт, сам по себе, продавать не будет, ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Pytyatishna
Алена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Продающий текст и текст-инструкция
Работать с Дмитрием - одно удовольствие. Оперативно предоставляется нужна для написания текста информация, кроме того, он всегда на связи. Четкая задача, своевременная оплата - в общем, не работа, а наслаждение. Рекомендую Дмитрия как грамотного заказчика.
Алена, спасибо огромное! Человек написал текст не имея, практически, никаких данных по сайту! Схватила смысл на лету, без каких-либо дополнений или описаний; текстом очень доволен! Буду обращаться неоднократно и Вам советую!
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kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$730
10 баллов
13 лет назад
Сайт-каталог продукции
Дмитрий - отличный заказчик. Постоянно онлайн, без проблем можно уточнить необходимые детали. С оплатой - тоже никаких проблем. Рекомендую как надёжного заказчика :)
Очень доволен работой! Работа была выполнена "с нуля", без ТЗ, без четкого плана и постоянно давались какие-то изменения и добавки. Тем не менее, сайт полностью функционирует, все пожелания учтены. Изменения вносились четко, быстро и, главное, с пониманием. + Был создан парсер, собравший очень много нужной инфы за кратчайшие сроки и в нужном порядке. Спасибо огромное! Обязательно еще буду обращаться к этому человеку!
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Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$450
10 баллов
13 лет назад
Дизайн каталога товаров
Спасибо Дмитрию за предоставленный проект. Сработались сразу же! Все корректировки касательно моей работы были предоставлены в кротчайшие сроки и, что самое главное, являлись конструктивными. Четкое видение и осознание конечного результата, понимание процесса, все это безусловно помогало в работе. Надеюсь на длительное и успешное сотрудничество!
Никита - мастер своего дела! Сделал именно то, что хотелось, все четко, результат превзошел ожидания! Очень чутко отнесся к дополнениям, моментально схватил логику задания! С работой справился намного быстрее, чем изначально планировалось, всегда на связи и всегда в хорошем расположении духа! Спасибо! Надеюсь, это только начало нашей совместной работы!
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